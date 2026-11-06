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"Маловероятно": генсек НАТО сделал неожиданное признание об Украине
"Маловероятно": генсек НАТО сделал неожиданное признание об Украине - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Маловероятно": генсек НАТО сделал неожиданное признание об Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:21+0300
2026-11-06T20:21+0300
2026-11-06T20:21+0300
украина
марк рютте
нато
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией."Нам остается надеяться, что эта война закончится, хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории", — заявил он в эфире телепередачи "Pauw & De Wit".По словам политика, Украине придется самой решать, на какие уступки пойти. Рютте добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, которое предполагает компромисс.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News 21 октября заявил о готовности к мирному соглашению с Россией путем заморозки конфликта по текущей линии фронта, что предполагает сохранение контроля над 75% и более территории страны. Президент РФ Владимир Путин на следующий день прокомментировал его слова, отметив, что это земли не Украины, а исторической России.
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украина, марк рютте, нато, россия
УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, РОССИЯ
"Маловероятно": генсек НАТО сделал неожиданное признание об Украине
Рютте: Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал
, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией.
"Нам остается надеяться, что эта война закончится, хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории", — заявил он в эфире телепередачи "Pauw & De Wit".
По словам политика, Украине придется самой решать, на какие уступки пойти. Рютте добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, которое предполагает компромисс.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News 21 октября заявил о готовности к мирному соглашению с Россией путем заморозки конфликта по текущей линии фронта, что предполагает сохранение контроля над 75% и более территории страны. Президент РФ Владимир Путин на следующий день прокомментировал его слова, отметив, что это земли не Украины, а исторической России.