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Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии
Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии - 06.11.2026, ПРАЙМ
Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии
Искусственное сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:54+0300
2026-11-06T08:54+0300
2026-11-06T08:54+0300
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венгрия
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственное сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Со своей стороны убеждены, что искусственное сворачивание взаимовыгодных связей не отвечало бы долгосрочным экономическим интересам наших стран. Россия остается открытой к продолжению практического сотрудничества с венгерскими партнерами", - сказал Станиславов. По его словам, сформировавшиеся за предыдущие годы производственные и торговые связи представляют взаимную экономическую ценность, деловые круги обеих стран заинтересованы в их сохранении.
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россия, венгрия
Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии
Посол Станиславов: сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии
БУДАПЕШТ, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственное сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Со своей стороны убеждены, что искусственное сворачивание взаимовыгодных связей не отвечало бы долгосрочным экономическим интересам наших стран. Россия остается открытой к продолжению практического сотрудничества с венгерскими партнерами", - сказал Станиславов.
По его словам, сформировавшиеся за предыдущие годы производственные и торговые связи представляют взаимную экономическую ценность, деловые круги обеих стран заинтересованы в их сохранении.