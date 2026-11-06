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Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии

Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии - 06.11.2026, ПРАЙМ

Посол оценил перспективы сворачивания торговых связей России и Венгрии

Искусственное сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:54+0300

2026-11-06T08:54+0300

2026-11-06T08:54+0300

россия

венгрия

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БУДАПЕШТ, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственное сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Со своей стороны убеждены, что искусственное сворачивание взаимовыгодных связей не отвечало бы долгосрочным экономическим интересам наших стран. Россия остается открытой к продолжению практического сотрудничества с венгерскими партнерами", - сказал Станиславов. По его словам, сформировавшиеся за предыдущие годы производственные и торговые связи представляют взаимную экономическую ценность, деловые круги обеих стран заинтересованы в их сохранении.

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