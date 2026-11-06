https://1prime.ru/20261106/veter-874986115.html

Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе

Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе - 06.11.2026, ПРАЙМ

Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе

Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:36+0300

2026-11-06T13:36+0300

2026-11-06T13:36+0300

россети

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874986115.jpg?1793961397

ТЮМЕНЬ, 6 ноя – ПРАЙМ. Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина. "Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду с стал причиной аварийных отключений электроэнергии на территории Тюменского округа. Падающие ветки и деревья приводят к замыканию в сети, обрыву проводов. Сейчас фиксируются отключения в населенных пунктах на Салаирском, Ирбитском, Ялуторовском, Старотобольском, Червишевском трактах", - сообщила глава муниципалитета в своем канале на платформе "Макс". По данным ГУМЧС по Тюменской области, частичное отключение электроэнергии, в том числе из-за перехлеста проводов, зафиксировано в десяти населенных пунктах Тюменского округа, где проживают около 30,6 тысячи человек. Восстановлением электроснабжения занимаются 15 бригад СУЭНКО и бригада "Россетей".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети