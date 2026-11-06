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Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе - 06.11.2026, ПРАЙМ
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:36+0300
2026-11-06T13:36+0300
россети
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874986115.jpg?1793961397
ТЮМЕНЬ, 6 ноя – ПРАЙМ. Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина. "Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду с стал причиной аварийных отключений электроэнергии на территории Тюменского округа. Падающие ветки и деревья приводят к замыканию в сети, обрыву проводов. Сейчас фиксируются отключения в населенных пунктах на Салаирском, Ирбитском, Ялуторовском, Старотобольском, Червишевском трактах", - сообщила глава муниципалитета в своем канале на платформе "Макс". По данным ГУМЧС по Тюменской области, частичное отключение электроэнергии, в том числе из-за перехлеста проводов, зафиксировано в десяти населенных пунктах Тюменского округа, где проживают около 30,6 тысячи человек. Восстановлением электроснабжения занимаются 15 бригад СУЭНКО и бригада "Россетей".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россети
Россети
13:36 06.11.2026
 
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе

Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в Тюменском округе

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ТЮМЕНЬ, 6 ноя – ПРАЙМ. Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.
"Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду с стал причиной аварийных отключений электроэнергии на территории Тюменского округа. Падающие ветки и деревья приводят к замыканию в сети, обрыву проводов. Сейчас фиксируются отключения в населенных пунктах на Салаирском, Ирбитском, Ялуторовском, Старотобольском, Червишевском трактах", - сообщила глава муниципалитета в своем канале на платформе "Макс".
По данным ГУМЧС по Тюменской области, частичное отключение электроэнергии, в том числе из-за перехлеста проводов, зафиксировано в десяти населенных пунктах Тюменского округа, где проживают около 30,6 тысячи человек. Восстановлением электроснабжения занимаются 15 бригад СУЭНКО и бригада "Россетей".
 
Россети
 
 
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