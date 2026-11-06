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Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе - 06.11.2026, ПРАЙМ
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:36+0300
2026-11-06T13:36+0300
2026-11-06T13:36+0300
россети
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя – ПРАЙМ. Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.
"Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду с стал причиной аварийных отключений электроэнергии на территории Тюменского округа. Падающие ветки и деревья приводят к замыканию в сети, обрыву проводов. Сейчас фиксируются отключения в населенных пунктах на Салаирском, Ирбитском, Ялуторовском, Старотобольском, Червишевском трактах", - сообщила глава муниципалитета в своем канале на платформе "Макс".
По данным ГУМЧС по Тюменской области, частичное отключение электроэнергии, в том числе из-за перехлеста проводов, зафиксировано в десяти населенных пунктах Тюменского округа, где проживают около 30,6 тысячи человек. Восстановлением электроснабжения занимаются 15 бригад СУЭНКО и бригада "Россетей".
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россети
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений света в Тюменском округе
Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в Тюменском округе
ТЮМЕНЬ, 6 ноя – ПРАЙМ. Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах Тюменского округа, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.
"Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду с стал причиной аварийных отключений электроэнергии на территории Тюменского округа. Падающие ветки и деревья приводят к замыканию в сети, обрыву проводов. Сейчас фиксируются отключения в населенных пунктах на Салаирском, Ирбитском, Ялуторовском, Старотобольском, Червишевском трактах", - сообщила глава муниципалитета в своем канале на платформе "Макс".
По данным ГУМЧС по Тюменской области, частичное отключение электроэнергии, в том числе из-за перехлеста проводов, зафиксировано в десяти населенных пунктах Тюменского округа, где проживают около 30,6 тысячи человек. Восстановлением электроснабжения занимаются 15 бригад СУЭНКО и бригада "Россетей".