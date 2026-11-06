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Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России

Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России - 06.11.2026, ПРАЙМ

Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России

Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в денежном выражении среди винных категорий в России в первом полугодии 2026 года, рассказали РИА Новости | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:31+0300

2026-11-06T14:31+0300

2026-11-06T14:31+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в денежном выражении среди винных категорий в России в первом полугодии 2026 года, рассказали РИА Новости аналитики исследовательской компании ICMR. "Структура домашнего потребления вина претерпела изменения: розовые и белые демонстрируют уверенный рост в денежном выражении на фоне снижения интереса к красным винам. Главным драйвером стало розовое вино, темпы его роста в январе-июне 2026 года достигли 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Продажи белого вина в денежном выражении за отчетный период выросли на 3,8%. Оно продолжает удерживать абсолютное лидерство по доле в обороте, занимая 53% рынка. Белое вино также лидирует по показателю проникновения в домохозяйства - его пенетрация составила 43%. Для красного вина этот показатель достиг 35%, для розового - 16%. Аналитики связывают устойчивый тренд роста популярности белых и розовых вин с изменением потребительских предпочтений. В том числе, по данным ICMR, женщины все чаще отдают предпочтение более легким и свежим напиткам.

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бизнес