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Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России
Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России - 06.11.2026, ПРАЙМ
Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России
Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в денежном выражении среди винных категорий в России в первом полугодии 2026 года, рассказали РИА Новости | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:31+0300
2026-11-06T14:31+0300
бизнес
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в денежном выражении среди винных категорий в России в первом полугодии 2026 года, рассказали РИА Новости аналитики исследовательской компании ICMR. "Структура домашнего потребления вина претерпела изменения: розовые и белые демонстрируют уверенный рост в денежном выражении на фоне снижения интереса к красным винам. Главным драйвером стало розовое вино, темпы его роста в январе-июне 2026 года достигли 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Продажи белого вина в денежном выражении за отчетный период выросли на 3,8%. Оно продолжает удерживать абсолютное лидерство по доле в обороте, занимая 53% рынка. Белое вино также лидирует по показателю проникновения в домохозяйства - его пенетрация составила 43%. Для красного вина этот показатель достиг 35%, для розового - 16%. Аналитики связывают устойчивый тренд роста популярности белых и розовых вин с изменением потребительских предпочтений. В том числе, по данным ICMR, женщины все чаще отдают предпочтение более легким и свежим напиткам.
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бизнес
Бизнес
14:31 06.11.2026
 
Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в России

ICMR: розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в денежном выражении в России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа вина в Москве
Продажа вина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Розовое вино показало самые высокие темпы роста продаж в денежном выражении среди винных категорий в России в первом полугодии 2026 года, рассказали РИА Новости аналитики исследовательской компании ICMR.
"Структура домашнего потребления вина претерпела изменения: розовые и белые демонстрируют уверенный рост в денежном выражении на фоне снижения интереса к красным винам. Главным драйвером стало розовое вино, темпы его роста в январе-июне 2026 года достигли 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Продажи белого вина в денежном выражении за отчетный период выросли на 3,8%. Оно продолжает удерживать абсолютное лидерство по доле в обороте, занимая 53% рынка. Белое вино также лидирует по показателю проникновения в домохозяйства - его пенетрация составила 43%. Для красного вина этот показатель достиг 35%, для розового - 16%.
Аналитики связывают устойчивый тренд роста популярности белых и розовых вин с изменением потребительских предпочтений. В том числе, по данным ICMR, женщины все чаще отдают предпочтение более легким и свежим напиткам.
 
Бизнес
 
 
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