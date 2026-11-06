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Одна из стран СНГ может ввести визы для россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Одна из стран СНГ может ввести визы для россиян
Одна из стран СНГ может ввести визы для россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ
Одна из стран СНГ может ввести визы для россиян
Премьер Молдавии Василий Тофан допустил, что Кишинев введет визы для граждан России, Белоруссии и Китая, поскольку этого требует процесс евроинтеграции... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:31+0300
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КИШИНЕВ, 6 ноя - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Василий Тофан допустил, что Кишинев введет визы для граждан России, Белоруссии и Китая, поскольку этого требует процесс евроинтеграции республики. Молдавия в среду получила отчет об оценке стран-кандидатов на вступление в ЕС, в котором отмечено, что претенденты должны привести свою визовую политику в соответствие с европейскими нормами. В связи с этим журналисты задали премьеру Молдавии вопрос, когда будут введены визы для граждан России, Белоруссии и Китая. "Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы ЕС этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе европейской интеграции", - ответил Тофан. Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что если власти Молдавии решатся на введение визового режима для россиян, то для Кишинева это будет равносильно "выстрелу в ногу", поскольку противоречит интересам граждан республики. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и отмечали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией.
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визы, молдавия, россия, общество , туризм, белоруссия, китай, ес, европа
визы, МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, Общество , Туризм, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ЕС, ЕВРОПА
15:31 06.11.2026
 
Одна из стран СНГ может ввести визы для россиян

Премьер Молдавии допустил, что Кишинев введет визы для граждан России, Белоруссии и Китая

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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КИШИНЕВ, 6 ноя - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Василий Тофан допустил, что Кишинев введет визы для граждан России, Белоруссии и Китая, поскольку этого требует процесс евроинтеграции республики.
Молдавия в среду получила отчет об оценке стран-кандидатов на вступление в ЕС, в котором отмечено, что претенденты должны привести свою визовую политику в соответствие с европейскими нормами.
В связи с этим журналисты задали премьеру Молдавии вопрос, когда будут введены визы для граждан России, Белоруссии и Китая.
"Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы ЕС этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе европейской интеграции", - ответил Тофан.
Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что если власти Молдавии решатся на введение визового режима для россиян, то для Кишинева это будет равносильно "выстрелу в ногу", поскольку противоречит интересам граждан республики.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и отмечали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией.
 
визыМОЛДАВИЯРОССИЯОбществоТуризмБЕЛОРУССИЯКИТАЙЕСЕВРОПА
 
 
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