Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/vk--874988211.html
Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6%
Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6%
Выручка VK Tech по итогам первых трех кварталов года выросла на 34,6% в годовом выражении, до 14,4 миллиарда рублей, а основными факторами роста стали сервисы... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:29+0300
2026-11-06T14:29+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/13/868443129_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_6e0c66cf0ef92d494ccc5958bd145858.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK Tech по итогам первых трех кварталов года выросла на 34,6% в годовом выражении, до 14,4 миллиарда рублей, а основными факторами роста стали сервисы Work Space и новое направление "ИИ-решения", сообщила компания. "Выручка выросла на 34,6% год к году, до 14,4 миллиарда рублей. Основными драйверами роста являлись сервисы продуктивности VK Work Space с ростом выручки 60,6% год к году и новое направление "ИИ-решения" с выручкой 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении. Так, выручка направления "Облачная платформа" увеличилась на 8,6%, до 4,4 миллиарда рублей. Выручка направления "Сервисы продуктивности" выросла на 60,6%, до 6,1 миллиарда. Также выручка направления "Бизнес-приложения" увеличилась на 9,3% и составила 1,8 миллиарда рублей. Выручка направления "ИИ-решения" составила 1 миллиард рублей, а направления "Дата-сервисы" - 1,2 миллиарда. В компании добавили, что скорректированная EBITDA выросла на 21%, до 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 12%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/13/868443129_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_bd8a5c4d3038ef2557766095b4a5dd37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
14:29 06.11.2026
 
Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6%

Выручка VK Tech в I квартале выросла на 34,6%, до 14,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK Tech по итогам первых трех кварталов года выросла на 34,6% в годовом выражении, до 14,4 миллиарда рублей, а основными факторами роста стали сервисы Work Space и новое направление "ИИ-решения", сообщила компания.
"Выручка выросла на 34,6% год к году, до 14,4 миллиарда рублей. Основными драйверами роста являлись сервисы продуктивности VK Work Space с ростом выручки 60,6% год к году и новое направление "ИИ-решения" с выручкой 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Так, выручка направления "Облачная платформа" увеличилась на 8,6%, до 4,4 миллиарда рублей. Выручка направления "Сервисы продуктивности" выросла на 60,6%, до 6,1 миллиарда.
Также выручка направления "Бизнес-приложения" увеличилась на 9,3% и составила 1,8 миллиарда рублей. Выручка направления "ИИ-решения" составила 1 миллиард рублей, а направления "Дата-сервисы" - 1,2 миллиарда.
В компании добавили, что скорректированная EBITDA выросла на 21%, до 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 12%.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала