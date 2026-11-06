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Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6%

Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Выручка VK Tech по итогам трех кварталов выросла на 34,6%

Выручка VK Tech по итогам первых трех кварталов года выросла на 34,6% в годовом выражении, до 14,4 миллиарда рублей, а основными факторами роста стали сервисы... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:29+0300

2026-11-06T14:29+0300

2026-11-06T14:29+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK Tech по итогам первых трех кварталов года выросла на 34,6% в годовом выражении, до 14,4 миллиарда рублей, а основными факторами роста стали сервисы Work Space и новое направление "ИИ-решения", сообщила компания. "Выручка выросла на 34,6% год к году, до 14,4 миллиарда рублей. Основными драйверами роста являлись сервисы продуктивности VK Work Space с ростом выручки 60,6% год к году и новое направление "ИИ-решения" с выручкой 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении. Так, выручка направления "Облачная платформа" увеличилась на 8,6%, до 4,4 миллиарда рублей. Выручка направления "Сервисы продуктивности" выросла на 60,6%, до 6,1 миллиарда. Также выручка направления "Бизнес-приложения" увеличилась на 9,3% и составила 1,8 миллиарда рублей. Выручка направления "ИИ-решения" составила 1 миллиард рублей, а направления "Дата-сервисы" - 1,2 миллиарда. В компании добавили, что скорректированная EBITDA выросла на 21%, до 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 12%.

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бизнес