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Власти России намерены расширить экспорт реабилитационной продукции
Власти России намерены расширить экспорт реабилитационной продукции - 06.11.2026, ПРАЙМ
Власти России намерены расширить экспорт реабилитационной продукции
Власти России планирую создать условия для расширения экспорта реабилитационной продукции, а также поддержать производителей при выходе на внешние рынки,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:15+0300
2026-11-06T11:15+0300
2026-11-06T11:15+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти России планирую создать условия для расширения экспорта реабилитационной продукции, а также поддержать производителей при выходе на внешние рынки, говорится в сообщении правительства России.
Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года.
"В рамках развития международного сотрудничества планируется создать условия для расширения экспорта продукции, оказывать поддержку производителям при выходе на внешние рынки, организовывать международные научно-практические конференции и стажировки для специалистов реабилитационной индустрии", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что в рамках плана реализации стратегии реабилитационной продукции предполагается усовершенствовать систему подготовки кадров. Кроме того, планируется актуализировать профессиональные стандарты и образовательные программы по специальностям, необходимым для отрасли.
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бизнес, россия
Власти России намерены расширить экспорт реабилитационной продукции
Правительство планирует создать условия для расширения экспорта реабилитационной продукции
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти России планирую создать условия для расширения экспорта реабилитационной продукции, а также поддержать производителей при выходе на внешние рынки, говорится в сообщении правительства России.
Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года.
"В рамках развития международного сотрудничества планируется создать условия для расширения экспорта продукции, оказывать поддержку производителям при выходе на внешние рынки, организовывать международные научно-практические конференции и стажировки для специалистов реабилитационной индустрии", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что в рамках плана реализации стратегии реабилитационной продукции предполагается усовершенствовать систему подготовки кадров. Кроме того, планируется актуализировать профессиональные стандарты и образовательные программы по специальностям, необходимым для отрасли.