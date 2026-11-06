https://1prime.ru/20261106/volgograd-875008130.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T23:22+0300

2026-11-06T23:22+0300

2026-11-06T23:22+0300

бизнес

волгоград

росавиация

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, волгоград, росавиация