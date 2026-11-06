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Возгорание в районе станции Очаково не повлияло на движение поездов - МЖД

Возгорание в районе станции Очаково не повлияло на движение поездов - МЖД - 06.11.2026, ПРАЙМ

Возгорание в районе станции Очаково не повлияло на движение поездов - МЖД

Возгорание в районе станции Очаково в Москве не повялило на движение поездов, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T23:10+0300

2026-11-06T23:10+0300

2026-11-06T23:10+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Возгорание в районе станции Очаково в Москве не повялило на движение поездов, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). Шестого ноября для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково I был направлен пожарный поезд Московской железной дороги. "Возгорание произошло на объекте, не относящемся к инфраструктуре ОАО "РЖД". На движение поездов ситуация не повлияла. На движение поездов ситуация не повлияла", - сообщили в МЖД.

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