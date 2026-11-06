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ВС не стал пересматривать прекращение дела о банкротстве "Дулисьмы"

ВС не стал пересматривать прекращение дела о банкротстве "Дулисьмы" - 06.11.2026, ПРАЙМ

ВС не стал пересматривать прекращение дела о банкротстве "Дулисьмы"

Верховный суд России решил не пересматривать прекращение производства по делу о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной осужденному... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:49+0300

2026-11-06T11:49+0300

2026-11-06T11:57+0300

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать прекращение производства по делу о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной осужденному бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину, а теперь – государству, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Судья ВС РФ Иван Разумов, изучив кассационную жалобу бывшего временного управляющего "Дулисьмы" Александра Золотухина, не нашел оснований для пересмотра постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, который в марте прекратил дело, и постановления арбитражного суда Московского округа, отклонившего первую кассационную жалобу Золотухина на этот судебный акт. Арбитражный суд Москвы в 2022 году ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению налоговой инспекции из-за долга перед госбюджетом в размере более 13,2 миллиарда рублей. Временным управляющим был утвержден Золотухин. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение о введении наблюдения было вынесено с процессуальными нарушениями, и в 2023 году перешел к рассмотрению заявления инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. В 2024 году суд приостановил дело до рассмотрения заявления Росимущества о пересмотре определения арбитражного суда Москвы о включении в реестр требований кредиторов должника требований Россельхозбанка в размере более 52,6 миллиарда рублей. Банк в феврале текущего года отказался от этих требований. После этого апелляционный суд возобновил рассмотрение дела. Он установил, что на дату подачи ФНС заявления о банкротстве в июле 2021 года долг "Дулисьмы" составлял около 34,6 миллиарда рублей, а на дату рассмотрения заявления арбитражным судом Москвы в сентябре 2022 года он снизился до чуть более 13,2 миллиарда. Впоследствии компания погасила более 4,1 миллиарда рублей основного долга, и остались только пени и штраф в общем размере около 9,1 миллиарда рублей. Как указала апелляция, поскольку основной долг погашен, а штрафы и иные финансовые санкции не учитываются при определении наличия признаков банкротства, суд "отказывает налоговому органу во введении в отношении должника наблюдения и прекращает производства по делу о банкротстве". "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах обществ, входящих в эту группу. Все акции "Дулисьмы" также были обращены в доход государства.

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