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Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23%
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23%
Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:17+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
"По предварительным оценкам ВТБ, объем ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 триллиона рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре - порядка 484 миллиардов.
Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.
"Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждем прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объем выдач по ней на уровне около 2,1 триллиона рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года", — заключил Бабин.
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недвижимость, банки, финансы, втб
Недвижимость, Банки, Финансы, ВТБ
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23%
Выдача ипотеки в России за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
"По предварительным оценкам ВТБ, объем ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 триллиона рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре - порядка 484 миллиардов.
Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.
"Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждем прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объем выдач по ней на уровне около 2,1 триллиона рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года", — заключил Бабин.