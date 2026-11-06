Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/vydacha-874975558.html
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23%
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23%
Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:17+0300
2026-11-06T10:17+0300
недвижимость
банки
финансы
втб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874975558.jpg?1793949477
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. "По предварительным оценкам ВТБ, объем ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 триллиона рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре - порядка 484 миллиардов. Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее. "Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждем прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объем выдач по ней на уровне около 2,1 триллиона рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года", — заключил Бабин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, банки, финансы, втб
Недвижимость, Банки, Финансы, ВТБ
10:17 06.11.2026
 
Выдача ипотеки в России за 10 месяцев выросла на 23%

Выдача ипотеки в России за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь-октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
"По предварительным оценкам ВТБ, объем ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 триллиона рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре - порядка 484 миллиардов.
Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.
"Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждем прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объем выдач по ней на уровне около 2,1 триллиона рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года", — заключил Бабин.
 
НедвижимостьБанкиФинансыВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала