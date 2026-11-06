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Выплата застрахованных вкладов сербского Alta bankа начнется 13 ноября

Выплата застрахованных вкладов сербского Alta bankа начнется 13 ноября - 06.11.2026, ПРАЙМ

Выплата застрахованных вкладов сербского Alta bankа начнется 13 ноября

Выплата застрахованных вкладов клиентам популярного у граждан РФ в Сербии Alta banka по процедуре банкротства начнется 13 ноября, сообщило Агентство по... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T19:36+0300

2026-11-06T19:36+0300

2026-11-06T19:37+0300

финансы

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сербия

белград

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БЕЛГРАД, 6 ноя – ПРАЙМ. Выплата застрахованных вкладов клиентам популярного у граждан РФ в Сербии Alta banka по процедуре банкротства начнется 13 ноября, сообщило Агентство по страхованию вкладов (AOD) Сербии. Народный (национальный, НБС) банк Сербии 30 октября принял решение об отзыве лицензии у одного из крупнейших в стране Alta banka, который считается близким руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Суд в Белграде начал процедуру банкротства банка. "Застрахованная сумма вклада составляет до 50 тысяч евро на клиента (физлица, ИП, малые, средние предприятия - ред.). Для вкладов в динарах выплата застрахованного вклада проводится в динарах, а для валютных - в евро по среднему курсу на 3 ноября 2026 года. Вкладчики могут подать заявление на выплату в офисах (государственного - ред.) банка "Поштанска штедионица", - говорится в сообщении AOD. Представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список" заявили в среду, что вкладчики Alta banka из РФ в рамках процедуры банкротства получат назад свои средства по установленной процедуре наравне с гражданами Сербии. Прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK) ранее заявила о задержании владельца Alta bankа в Сербии Давора Мацура по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро. Предприниматель Мацура считался близким руководству СПП, свою карьеру начал в 2008 году с открытия обменного пункта валюты под названием Alta. В последнее время, по данным сербских СМИ, активы владельца банка росли, включали розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.

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финансы, банки, бизнес, сербия, белград, александр вучич