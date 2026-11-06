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Выручка Veon в I квартале выросла на 17,2%, до $1,307 млрд
Выручка Veon в I квартале выросла на 17,2%, до $1,307 млрд - 06.11.2026, ПРАЙМ
Выручка Veon в I квартале выросла на 17,2%, до $1,307 млрд
Выручка телекоммуникационного холдинга Veon поднялась в прошлом квартале на 17,2% в годовом выражении, до 1,307 миллиарда долларов, следует из отчетности... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:19+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выручка телекоммуникационного холдинга Veon поднялась в прошлом квартале на 17,2% в годовом выражении, до 1,307 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила за квартал 187 миллионов долларов после убытка годом ранее в 131 миллион. Разводненная прибыль на одну американскую депозитарную расписку (ADR) составила 2,67 доллара после убытка в 1,84 доллара годом ранее.
Показатель EBITDA поднялся на 10,1% в годовом выражении, до 577 миллионов долларов. Капитальные затраты Veon увеличились на 1%, до 225 миллионов долларов.
Выручка компании по итогам всех трех кварталов года составила 3,779 миллиарда долларов, что на 17,1% больше, чем годом ранее. Приходящаяся на акционеров прибыль с начала года снизилась на 27,6%, до 408 миллионов долларов, разводненная прибыль на ADR сократилась на 26,5%, до 5,74 доллара. Показатель EBITDA вырос на 11% в годовом выражении, до 1,645 миллиарда долларов.
Компания повысила прогноз роста общей выручки по итогам года до 16-18% с 15-18%, EBITDA - до 10-12% с 9-12%.
Чистый долг компании вырос с начала года на 5,1%, до 3,657 миллиарда долларов. Число мобильных клиентов Veon выросло на 1,9% и составило 152,3 миллиона человек.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане. Штаб-квартира находится в Дубае. Штат компании составляет порядка 17 тысяч сотрудников.
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бизнес, финансы, пакистан, казахстан, узбекистан, veon, adr
Бизнес, Финансы, ПАКИСТАН, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Veon, ADR
Выручка Veon в I квартале выросла на 17,2%, до $1,307 млрд
Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в I квартале выросла на 17,2%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выручка телекоммуникационного холдинга Veon поднялась в прошлом квартале на 17,2% в годовом выражении, до 1,307 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила за квартал 187 миллионов долларов после убытка годом ранее в 131 миллион. Разводненная прибыль на одну американскую депозитарную расписку (ADR) составила 2,67 доллара после убытка в 1,84 доллара годом ранее.
Показатель EBITDA поднялся на 10,1% в годовом выражении, до 577 миллионов долларов. Капитальные затраты Veon увеличились на 1%, до 225 миллионов долларов.
Выручка компании по итогам всех трех кварталов года составила 3,779 миллиарда долларов, что на 17,1% больше, чем годом ранее. Приходящаяся на акционеров прибыль с начала года снизилась на 27,6%, до 408 миллионов долларов, разводненная прибыль на ADR сократилась на 26,5%, до 5,74 доллара. Показатель EBITDA вырос на 11% в годовом выражении, до 1,645 миллиарда долларов.
Компания повысила прогноз роста общей выручки по итогам года до 16-18% с 15-18%, EBITDA - до 10-12% с 9-12%.
Чистый долг компании вырос с начала года на 5,1%, до 3,657 миллиарда долларов. Число мобильных клиентов Veon выросло на 1,9% и составило 152,3 миллиона человек.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане. Штаб-квартира находится в Дубае. Штат компании составляет порядка 17 тысяч сотрудников.