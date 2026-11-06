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На ADIPEC в Абу-Даби заключили сделки на 67 миллиардов долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ
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На ADIPEC в Абу-Даби заключили сделки на 67 миллиардов долларов
На ADIPEC в Абу-Даби заключили сделки на 67 миллиардов долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ
На ADIPEC в Абу-Даби заключили сделки на 67 миллиардов долларов
Сделки на рекордные 67 миллиардов долларов были заключены на завершившейся в Абу-Даби нефтегазовой выставке ADIPEC, сообщает эмиратское информационное агентство | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:03+0300
2026-11-06T15:03+0300
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ДУБАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ. Сделки на рекордные 67 миллиардов долларов были заключены на завершившейся в Абу-Даби нефтегазовой выставке ADIPEC, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Завершилась рекордная выставка ADIPEC 2026, на которой за четыре дня было заключено более 50 тысяч сделок на сумму около 67 миллиардов долларов США, что на 26,4% больше, чем в 2025 году", - передает WAM. Отмечается, что проходившую с 2 по 5 ноября выставку посетило 240 тысяч человек из 170 стран. "Выставка ADIPEC 2026 стала крупнейшей по площади, в ней приняли участие 2260 компаний, разместившихся в 16 залах, 30 национальных павильонах и четырех специализированных отраслевых зонах", - сообщает агентство. Наибольшее количество компаний представляли Китай, США и Италию, сообщает WAM. Следующая выставка ADIPEC состоится в Абу-Даби с 1 по 4 ноября 2027 года.
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абу-даби, сша, китай
Абу-Даби, США, КИТАЙ
15:03 06.11.2026
 
На ADIPEC в Абу-Даби заключили сделки на 67 миллиардов долларов

WAM: на нефтегазовой выставке в Абу-Даби заключены сделки на рекордные $67 миллиардов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ДУБАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ. Сделки на рекордные 67 миллиардов долларов были заключены на завершившейся в Абу-Даби нефтегазовой выставке ADIPEC, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Завершилась рекордная выставка ADIPEC 2026, на которой за четыре дня было заключено более 50 тысяч сделок на сумму около 67 миллиардов долларов США, что на 26,4% больше, чем в 2025 году", - передает WAM.
Отмечается, что проходившую с 2 по 5 ноября выставку посетило 240 тысяч человек из 170 стран.
"Выставка ADIPEC 2026 стала крупнейшей по площади, в ней приняли участие 2260 компаний, разместившихся в 16 залах, 30 национальных павильонах и четырех специализированных отраслевых зонах", - сообщает агентство.
Наибольшее количество компаний представляли Китай, США и Италию, сообщает WAM.
Следующая выставка ADIPEC состоится в Абу-Даби с 1 по 4 ноября 2027 года.
 
Абу-ДабиСШАКИТАЙ
 
 
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