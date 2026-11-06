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The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 миллиарда долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ
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The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 миллиарда долларов
The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 миллиарда долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ
The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 миллиарда долларов
Канадский певец The Weeknd, Абель Тесфайе, установил рекорд по сборам среди мужчин-исполнителей в рамках одного гастрольного тура, заработав более 1,3 миллиарда | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:23+0300
2026-11-06T20:23+0300
бизнес
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Канадский певец The Weeknd, Абель Тесфайе, установил рекорд по сборам среди мужчин-исполнителей в рамках одного гастрольного тура, заработав более 1,3 миллиарда долларов и превзойдя предыдущий показатель Элтона Джона, сообщает американская медиакомпания Complex Networks. "Общие сборы превысили 1,3 миллиарда долларов. За время тура было продано более девяти миллионов билетов на 176 концертов в 67 городах, 30 странах и на пяти континентах. Таким образом, был превзойден предыдущий рекорд Элтона Джона, чей прощальный тур Farewell Yellow Brick Road принес более 939 миллионов долларов", — говорится в публикации. По общему объему сборов тур The Weeknd занимает третье место в истории, уступая только Eras Tour американской певицы Тейлор Свифт, собравшему более двух миллиардов долларов, и гастрольному туру британской группы Coldplay Music of the Spheres с результатом свыше 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, исполнитель установил несколько рекордов посещаемости концертных площадок. В частности, он стал первым артистом, выступившим на стадионе Stade de France шесть раз в рамках одного тура. На стадионе SoFi в Лос-Анджелесе певец дал семь концертов, установив рекорды по количеству выступлений и кассовым сборам среди мужчин-исполнителей.
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бизнес
Бизнес
20:23 06.11.2026
 
The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 миллиарда долларов

Complex Networks: The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 миллиарда долларов

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Канадский певец The Weeknd, Абель Тесфайе, установил рекорд по сборам среди мужчин-исполнителей в рамках одного гастрольного тура, заработав более 1,3 миллиарда долларов и превзойдя предыдущий показатель Элтона Джона, сообщает американская медиакомпания Complex Networks.
"Общие сборы превысили 1,3 миллиарда долларов. За время тура было продано более девяти миллионов билетов на 176 концертов в 67 городах, 30 странах и на пяти континентах. Таким образом, был превзойден предыдущий рекорд Элтона Джона, чей прощальный тур Farewell Yellow Brick Road принес более 939 миллионов долларов", — говорится в публикации.
По общему объему сборов тур The Weeknd занимает третье место в истории, уступая только Eras Tour американской певицы Тейлор Свифт, собравшему более двух миллиардов долларов, и гастрольному туру британской группы Coldplay Music of the Spheres с результатом свыше 1,5 миллиарда долларов.
Кроме того, исполнитель установил несколько рекордов посещаемости концертных площадок. В частности, он стал первым артистом, выступившим на стадионе Stade de France шесть раз в рамках одного тура. На стадионе SoFi в Лос-Анджелесе певец дал семь концертов, установив рекорды по количеству выступлений и кассовым сборам среди мужчин-исполнителей.
 
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