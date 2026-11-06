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В Воронежской области из-за учений возможны задержки поездов
В Воронежской области из-за учений возможны задержки поездов - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Воронежской области из-за учений возможны задержки поездов
Кратковременные задержки поездов пригородного и дальнего следования на участке в Воронежской области возможны из-за тактических учений, сообщили в пресс-службе... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:33+0300
2026-11-06T10:33+0300
2026-11-06T10:33+0300
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БЕЛГОРОД, 6 ноя - ПРАЙМ. Кратковременные задержки поездов пригородного и дальнего следования на участке в Воронежской области возможны из-за тактических учений, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
"Сегодня, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский – Ведуга (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспорте. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следования ", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД.
Пассажиров просят это учитывать при планировании поездок.
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бизнес, россия
В Воронежской области из-за учений возможны задержки поездов
В Воронежской области возможны задержки поездов из-за тактических учений
БЕЛГОРОД, 6 ноя - ПРАЙМ. Кратковременные задержки поездов пригородного и дальнего следования на участке в Воронежской области возможны из-за тактических учений, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
"Сегодня, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский – Ведуга (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспорте. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следования ", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД.
Пассажиров просят это учитывать при планировании поездок.