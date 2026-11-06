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Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году - 06.11.2026, ПРАЙМ
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году
Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:09+0300
2026-11-06T11:09+0300
2026-11-06T11:09+0300
промышленность
замбия
эль-ниньо
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министерство финансов республики.
"Правительство намерено увеличить объемы добычи (меди - ред.) на 1 миллион тонн впервые в 2027 году - эту цель оно ставило на текущий год, но, возможно, не сможет ее достичь. Министерство финансов (Замбии - ред.) планирует довести объемы добычи до 1,25 миллиона тонн в 2028 году и до 1,4 миллиона тонн в 2029 году", - пишет Блумберг.
Агентство прогнозирует дефицит меди на мировом рынке в указанный период и полагает, что это позволит Замбии получить крупную прибыль от экспорта металла.
Блумберг отмечает, что рост цен на медь может помочь Замбии справиться с убытками в сельскохозяйственном секторе, большой урон которому был нанесен в результате воздействия Эль-Ниньо.
Климатическое явление Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира.
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промышленность, замбия, эль-ниньо
Промышленность, ЗАМБИЯ, Эль-Ниньо
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году
Блумберг: Замбия намерена увеличить добычу меди на 1 миллион тонн в 2027 году
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министерство финансов республики.
"Правительство намерено увеличить объемы добычи (меди - ред.) на 1 миллион тонн впервые в 2027 году - эту цель оно ставило на текущий год, но, возможно, не сможет ее достичь. Министерство финансов (Замбии - ред.) планирует довести объемы добычи до 1,25 миллиона тонн в 2028 году и до 1,4 миллиона тонн в 2029 году", - пишет Блумберг.
Агентство прогнозирует дефицит меди на мировом рынке в указанный период и полагает, что это позволит Замбии получить крупную прибыль от экспорта металла.
Блумберг отмечает, что рост цен на медь может помочь Замбии справиться с убытками в сельскохозяйственном секторе, большой урон которому был нанесен в результате воздействия Эль-Ниньо.
Климатическое явление Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира.