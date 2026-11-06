Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/zambija-874979121.html
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году - 06.11.2026, ПРАЙМ
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году
Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:09+0300
2026-11-06T11:09+0300
промышленность
замбия
эль-ниньо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874979121.jpg?1793952589
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министерство финансов республики. "Правительство намерено увеличить объемы добычи (меди - ред.) на 1 миллион тонн впервые в 2027 году - эту цель оно ставило на текущий год, но, возможно, не сможет ее достичь. Министерство финансов (Замбии - ред.) планирует довести объемы добычи до 1,25 миллиона тонн в 2028 году и до 1,4 миллиона тонн в 2029 году", - пишет Блумберг. Агентство прогнозирует дефицит меди на мировом рынке в указанный период и полагает, что это позволит Замбии получить крупную прибыль от экспорта металла. Блумберг отмечает, что рост цен на медь может помочь Замбии справиться с убытками в сельскохозяйственном секторе, большой урон которому был нанесен в результате воздействия Эль-Ниньо. Климатическое явление Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира.
замбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, замбия, эль-ниньо
Промышленность, ЗАМБИЯ, Эль-Ниньо
11:09 06.11.2026
 
Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году

Блумберг: Замбия намерена увеличить добычу меди на 1 миллион тонн в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министерство финансов республики.
"Правительство намерено увеличить объемы добычи (меди - ред.) на 1 миллион тонн впервые в 2027 году - эту цель оно ставило на текущий год, но, возможно, не сможет ее достичь. Министерство финансов (Замбии - ред.) планирует довести объемы добычи до 1,25 миллиона тонн в 2028 году и до 1,4 миллиона тонн в 2029 году", - пишет Блумберг.
Агентство прогнозирует дефицит меди на мировом рынке в указанный период и полагает, что это позволит Замбии получить крупную прибыль от экспорта металла.
Блумберг отмечает, что рост цен на медь может помочь Замбии справиться с убытками в сельскохозяйственном секторе, большой урон которому был нанесен в результате воздействия Эль-Ниньо.
Климатическое явление Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира.
 
ПромышленностьЗАМБИЯЭль-Ниньо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала