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Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году

Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году - 06.11.2026, ПРАЙМ

Замбия намерена увеличить добычу меди в 2027 году

Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:09+0300

2026-11-06T11:09+0300

2026-11-06T11:09+0300

промышленность

замбия

эль-ниньо

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство Замбии намерено добиться увеличения добычи меди в стране на 1 миллион тонн в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министерство финансов республики. "Правительство намерено увеличить объемы добычи (меди - ред.) на 1 миллион тонн впервые в 2027 году - эту цель оно ставило на текущий год, но, возможно, не сможет ее достичь. Министерство финансов (Замбии - ред.) планирует довести объемы добычи до 1,25 миллиона тонн в 2028 году и до 1,4 миллиона тонн в 2029 году", - пишет Блумберг. Агентство прогнозирует дефицит меди на мировом рынке в указанный период и полагает, что это позволит Замбии получить крупную прибыль от экспорта металла. Блумберг отмечает, что рост цен на медь может помочь Замбии справиться с убытками в сельскохозяйственном секторе, большой урон которому был нанесен в результате воздействия Эль-Ниньо. Климатическое явление Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира.

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промышленность, замбия, эль-ниньо