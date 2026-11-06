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Средняя зарплата в России в августе выросла на 23% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в России в августе выросла на 23%
Средняя зарплата в России в августе выросла на 23% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России в августе выросла на 23%
Сильнее всего средние зарплаты в России в августе выросли в Магаданской области - на 23% в годовом выражении, следует из данных статистики, которые изучило РИА... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T00:48+0300
2026-11-06T00:48+0300
россия
хабаровский край
тува
мордовия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России в августе выросли в Магаданской области - на 23% в годовом выражении, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Рост средних трудовых доходов превысил в конце лета 20% еще в двух регионах - в Хабаровском крае (22%) и Туве (21%). Кроме того, годовой прирост зарплат составил как минимум 15% в Забайкальском крае (19%), Республике Алтай (18%), Мордовии и Подмосковье (16%), Татарстане и Калмыкии (15%). В десятку по темпам роста зарплат также вошли Адыгея и Брянская область (14%). В среднем по России зарплаты в августе увеличились на 9,8%, составив 103 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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192
40
192
40
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1
5
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40
россия, хабаровский край, тува, мордовия
РОССИЯ, Хабаровский край, ТУВА, МОРДОВИЯ
00:48 06.11.2026
 
Средняя зарплата в России в августе выросла на 23%

Средние зарплаты в России в августе выросли на 23% в годовом выражении

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России в августе выросли в Магаданской области - на 23% в годовом выражении, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Рост средних трудовых доходов превысил в конце лета 20% еще в двух регионах - в Хабаровском крае (22%) и Туве (21%).
Кроме того, годовой прирост зарплат составил как минимум 15% в Забайкальском крае (19%), Республике Алтай (18%), Мордовии и Подмосковье (16%), Татарстане и Калмыкии (15%). В десятку по темпам роста зарплат также вошли Адыгея и Брянская область (14%).
В среднем по России зарплаты в августе увеличились на 9,8%, составив 103 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
 
РОССИЯХабаровский крайТУВАМОРДОВИЯ
 
 
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