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Золото готовится завершить неделю ростом цены

Золото готовится завершить неделю ростом цены - 06.11.2026, ПРАЙМ

Золото готовится завершить неделю ростом цены

Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T19:03+0300

2026-11-06T19:03+0300

2026-11-06T19:06+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 56,03 доллара, или на 2,53% - до 4057,47 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% - до 51,85 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота выросла почти на 4%, серебра - на 5,8%. Оба металла дешевели три предыдущие недели подряд. Инвесторы оценивают американскую макростатистику, которая оказала давление на котировки золота. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч. "Цены на золото снижаются на фоне блестящего отчета по занятости, который оказался сильным по всем показателям", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тая Вона (Tai Wong). В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.

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