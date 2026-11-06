Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото готовится завершить неделю ростом цены - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/zoloto-875001594.html
Золото готовится завершить неделю ростом цены
Золото готовится завершить неделю ростом цены - 06.11.2026, ПРАЙМ
Золото готовится завершить неделю ростом цены
Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:03+0300
2026-11-06T19:06+0300
рынок
сша
comex
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875001594.jpg?1793981213
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 56,03 доллара, или на 2,53% - до 4057,47 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% - до 51,85 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота выросла почти на 4%, серебра - на 5,8%. Оба металла дешевели три предыдущие недели подряд. Инвесторы оценивают американскую макростатистику, которая оказала давление на котировки золота. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч. "Цены на золото снижаются на фоне блестящего отчета по занятости, который оказался сильным по всем показателям", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тая Вона (Tai Wong). В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex
Рынок, США, Comex
19:03 06.11.2026 (обновлено: 19:06 06.11.2026)
 
Золото готовится завершить неделю ростом цены

Золото готовится завершить неделю ростом цены после трех недель снижения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 56,03 доллара, или на 2,53% - до 4057,47 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% - до 51,85 доллара за унцию.
С начала недели стоимость золота выросла почти на 4%, серебра - на 5,8%. Оба металла дешевели три предыдущие недели подряд.
Инвесторы оценивают американскую макростатистику, которая оказала давление на котировки золота. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч.
"Цены на золото снижаются на фоне блестящего отчета по занятости, который оказался сильным по всем показателям", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тая Вона (Tai Wong).
В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.
 
РынокСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала