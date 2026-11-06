https://1prime.ru/20261106/zoloto-875001594.html
Золото готовится завершить неделю ростом цены
Золото готовится завершить неделю ростом цены - 06.11.2026, ПРАЙМ
Золото готовится завершить неделю ростом цены
Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:03+0300
2026-11-06T19:03+0300
2026-11-06T19:06+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 56,03 доллара, или на 2,53% - до 4057,47 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% - до 51,85 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота выросла почти на 4%, серебра - на 5,8%. Оба металла дешевели три предыдущие недели подряд. Инвесторы оценивают американскую макростатистику, которая оказала давление на котировки золота. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч. "Цены на золото снижаются на фоне блестящего отчета по занятости, который оказался сильным по всем показателям", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тая Вона (Tai Wong). В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.
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рынок, сша, comex
Золото готовится завершить неделю ростом цены
Золото готовится завершить неделю ростом цены после трех недель снижения
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю драгоценный металл готовится завершить подорожанием после трех недель в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 56,03 доллара, или на 2,53% - до 4057,47 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% - до 51,85 доллара за унцию.
С начала недели стоимость золота выросла почти на 4%, серебра - на 5,8%. Оба металла дешевели три предыдущие недели подряд.
Инвесторы оценивают американскую макростатистику, которая оказала давление на котировки золота. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч.
"Цены на золото снижаются на фоне блестящего отчета по занятости, который оказался сильным по всем показателям", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тая Вона (Tai Wong).
В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.