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Америка ни при чем. Вот что определит судьбу рубля до конца года

Америка ни при чем. Вот что определит судьбу рубля до конца года - 07.11.2026, ПРАЙМ

Америка ни при чем. Вот что определит судьбу рубля до конца года

Результаты выборов в США могут повлиять на расстановку сил на мировом валютном рынке, однако оценивать их последствия для доллара и других валют стоит с учетом... | 07.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-07T02:02+0300

2026-11-07T02:02+0300

2026-11-07T02:02+0300

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российский рубль

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Результаты выборов в США могут повлиять на расстановку сил на мировом валютном рынке, однако оценивать их последствия для доллара и других валют стоит с учетом общей ситуации в американской экономике и на финансовых рынках. О том, как это отразится на рубле и чего ждать от курса до конца года, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По словам эксперта, усиление неопределенности относительно экономической политики США и перспектив американских фондовых активов может способствовать перераспределению инвестиционных потоков. При этом распродажи американских технологических акций и ослабление интереса к рисковым активам способны, напротив, поддерживать доллар как защитный инструмент.В случае дальнейшего снижения привлекательности американских активов часть капитала может направляться в другие регионы и инструменты, в том числе в золото. Однако конкретные направления перераспределения будут зависеть от состояния экономик и денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков."Но проблемы на финансовых рынках США и других стран практически не влияют на рубль, он давно выработал иммунитет на негатив. На рубль сейчас влияют покупки валюты Минфином и нефть. Остальное — это политическая конъюнктура", — пояснила Проценко.После завершения октябрьского налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров может стать менее интенсивным. Это создает предпосылки для движения курсов иностранных валют к верхним границам прогнозных диапазонов.В то же время рубль сохраняет поддержку со стороны высокой ключевой ставки Банка России и благоприятной ситуации на нефтяном рынке. До конца года эксперт ожидает доллар в диапазоне 77–88 рублей. Даже существенные колебания доллара на мировом рынке не обязательно будут напрямую отражаться на динамике рублевых валютных пар, подытожила Проценко.

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эксклюзив, рынок, сша, минфин, банк россии, российский рубль