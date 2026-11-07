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От эйфории к распродаже: рынок за день переоценил риски ИИ-инфраструктуры

От эйфории к распродаже: рынок за день переоценил риски ИИ-инфраструктуры - 07.11.2026, ПРАЙМ

От эйфории к распродаже: рынок за день переоценил риски ИИ-инфраструктуры

К концу недели S&P 500 упал на 4,36%, Nasdaq — на 5,52%, а индекс полупроводников — более чем на 12%. Для Nasdaq это худшая сессия с апреля 2025 года. Компании... | 07.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-07T05:05+0300

2026-11-07T05:05+0300

2026-11-07T05:05+0300

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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. К концу недели S&P 500 упал на 4,36%, Nasdaq — на 5,52%, а индекс полупроводников — более чем на 12%. Для Nasdaq это худшая сессия с апреля 2025 года. Компании S&P 500 за день потеряли около $3 трлн капитализации. Главный удар пришелся на поставщиков ИИ-инфраструктуры. После победы демократов на выборах инвесторы стали опасаться ужесточения правил строительства дата-центров. Новых ограничений пока нет, но риск задержек уже начали закладывать в цены.Почему реакция оказалась такой резкойПод угрозой — сроки заказов и выручки. Задержки строительства дата-центров могут сдвинуть поставки чипов, серверов и энергетического оборудования. Поставщикам придется дольше ждать выручки, а инвесторам — отдачи от вложений. Поэтому сильнее всего досталось компаниям, зарабатывающим на расходах на ИИ: Nvidia потеряла 9,3%, Micron — 17,5%, Sandisk — 22,3%.Высокие оценки усилили падениеВ котировки уже заложен быстрый рост бизнеса. Возможные задержки и дополнительные расходы заставляют инвесторов пересматривать расчеты. Рынок все внимательнее смотрит на сроки и стоимость строительства ИИ-инфраструктуры. При высоких оценках даже сомнений в темпах реализации проектов хватает для масштабных продаж.Фонды резко развернули позицииПеред выборами управляющие сокращали риск, на росте в среду возвращались в акции, а в четверг начали быстро продавать часть купленного. Продажи шли в том числе через инструменты широкого рынка. В результате падение охватило все 11 секторов S&P 500. Дополнительное давление создали комментарии представителей ФРС, допустивших дальнейшее повышение ставок. В полупроводниках негатива добавил разочаровавший прогноз Qualcomm.Почему днем раньше акции рослиВ среду рынок отыгрывал завершение выборов и снижение политической неопределенности. В четверг инвесторы переключились на последствия для бизнеса. Быстрый разворот позиций фондов усилил распродажу. Высокие оценки поставщиков ИИ-инфраструктуры держались на ожиданиях стремительного роста заказов и выручки. Риск задержек заставил инвесторов заново оценить, сколько они готовы платить за этот рост.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке

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Дмитрий Макаров https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Макаров https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

мнения аналитиков, nvidia, micron, qualcomm, nasdaq composite, акции