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ЦБ борется с теневыми доходами: почему россияне все чаще выбирают наличные

ЦБ борется с теневыми доходами: почему россияне все чаще выбирают наличные - 08.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ борется с теневыми доходами: почему россияне все чаще выбирают наличные

Центробанк обновил методические рекомендации для кредитных организаций, заметно усилив контроль за оборотом наличных денег у физических лиц. Теперь особое... | 08.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-08T02:02+0300

2026-11-08T02:02+0300

2026-11-08T02:02+0300

эксклюзив

банки

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Центробанк обновил методические рекомендации для кредитных организаций, заметно усилив контроль за оборотом наличных денег у физических лиц. Теперь особое внимание банки будут уделять операциям от 5 миллионов рублей. Как пояснил агентству "Прайм" старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, инициатива регулятора направлена на перекрытие каналов легализации теневых доходов.Одновременно расширяется список операций, которые могут привлечь внимание банков. В него, в частности, попадают покупка драгоценных металлов, монет и наличной валюты."Изменения коснулись и бизнеса. Раньше банки оценивали происхождение средств предпринимателей при операциях свыше 30 миллионов рублей, теперь этот порог отменен — проверки источников доходов могут проводиться при любых объемах", - говорит Еремкин.По его словам, причины усиления контроля связаны с рыночными сигналами, которые ЦБ воспринимает как рисковые. Регулятор видит, что в текущем году на протяжении 8-9 месяцев объем наличных в экономике растет повышенными темпами. По мере снижения ставки наблюдается отток средств из банковской системы, и по итогам года можно ожидать прирост наличной денежной массы в 3,5-4 триллиона рублей.Растет популярность схем вывода наличных через драгметаллы и наличную валюту, а значительная часть наличных операций потенциально может не соответствовать заявленным целям деятельности клиентов.Эксперт подчеркивает, что для большинства россиян эти новации могут остаться незамеченными — немногие ежемесячно оперируют миллионами рублей наличных. Однако это не означает, что тренд на рост популярности наличных будет сломлен. Граждане все больше отдают им предпочтение из-за снизившихся ставок по вкладам, ужесточения контроля за банковскими операциями, уязвимости банковской и платежной инфраструктуры, а также общего негативного информационного фона. Однако даже сами новости об очередных регламентах и усилении контроля способны подталкивать людей к действиям, которые они бы иначе не совершили.В таких условиях увеличение доли платежей, проходящих в серой зоне, выглядит вполне вероятным сценарием. Риски роста финансовых, временных и репутационных издержек из-за проблем с платежами могут создавать обширную непрозрачную платежную среду, где дробление сумм, привлечение посредников, расчеты вне банковской системы и фиктивные сделки будут носить расширяющийся характер. Переход в такую серую зону может оказаться выгодным как населению, так и бизнесу.Успех политики ЦБ по обелению экономики и сокращению использования наличных для сомнительных операций в конечном счете будет зависеть от того, будут ли новые правила создавать барьеры для добросовестных предпринимателей и стимулировать финансово активных граждан искать обходные пути. "Если будут, результат ужесточения окажется обратным ожидаемому: адаптационные шаги бизнеса и населения лишь усложнят контроль и снизят прозрачность финансовой системы", - подытоживает Владимир Еремкин.

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эксклюзив, банки, финансы