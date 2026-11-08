https://1prime.ru/20261108/rasprodazha-874952052.html

Черная пятница без разочарований: алгоритм действий

Черная пятница без разочарований: алгоритм действий - 08.11.2026, ПРАЙМ

Черная пятница без разочарований: алгоритм действий

Задача любой распродажи — ускорить решение покупателя. Задача любого покупателя — не позволить срочности принять решение вместо себя. И главный вывод простой:... | 08.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-08T06:06+0300

2026-11-08T06:06+0300

2026-11-08T06:06+0300

бизнес

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Задача любой распродажи — ускорить решение покупателя. Задача любого покупателя — не позволить срочности принять решение вместо себя. И главный вывод простой: Черная пятница может быть хорошим моментом для запланированной покупки. Но она редко бывает хорошим поводом начинать покупать все подряд.Запланировав шопинг в момент распродажи, начинать стоит со списка, а не с сайтов магазинов. Если уже понятно, что именно необходимо, — например, заменить рабочее кресло или присмотреть конкретную модель пылесоса, — лучше занести товар в список, пометить нужные характеристики и максимальную сумму, которую можно заплатить. Если вещь не была в списке, скидка не делает ее необходимой: экономия начинается с ответа на вопрос, собирались ли вы покупать это до распродажи.Сравнивать нужно не цены в карточках, а итоговые суммы за одинаковый товар. Хорошая привычка - сверять артикул, объем, цвет, комплектацию и год модели, а затем смотреть на полную стоимость в корзине — с доставкой, сборкой, монтажом, аксессуарами и условиями рассрочки. Телевизор со скидкой без доставки и крепления может в итоге обойтись дороже предложения, где эти услуги уже включены.В Черную пятницу легко увлечься ценой и забыть, у кого именно происходит покупка. На маркетплейсе одна и та же карточка товара может быть у разных продавцов с разными сроками доставки, гарантиями и правилами возврата. Перед оплатой нужно проверить четыре вещи: кто продавец, когда обещают доставить товар, как оформляется возврат и кто оплачивает обратную пересылку. При дорогой покупке нужно сохранить скриншот карточки итоговой цены и условий доставки.Перед кнопкой "оплатить" стоит сделать паузу. Черная пятница строится на ощущении, что предложение исчезнет через несколько часов, но ограниченный срок акции не обязан становиться ограниченным сроком для вашего решения. Задайте себе три вопроса: купили бы вы этот товар без баннера о скидке, нужен ли он в ближайшие 30 дней и понимаете ли вы, как вернуть его, если он не подойдет.Если хотя бы на один вопрос нет ясного ответа, нужно закрыть корзину на 10 минут и вернуться к ней позже. Главное правило простое: в Черную пятницу выгоднее покупать не то, что хорошо продают, а то, что решено купить заранее. Тогда скидка станет реальной экономией, а не красивым объяснением лишней траты.Автор: Анастасия Любарская, маркетолог, бренд-стратег

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Анастасия Любарская https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/13/874374922_0:0:540:540_100x100_80_0_0_30620483b1735e8887928249dde77697.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анастасия Любарская https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/13/874374922_0:0:540:540_100x100_80_0_0_30620483b1735e8887928249dde77697.jpg

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