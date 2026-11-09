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Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян

Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян - 09.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян

Значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:33+0300

2026-11-09T12:33+0300

2026-11-09T12:33+0300

финансы

россия

банки

украина

эльвира набиуллина

банк россии

euroclear

госдума

активы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Вопрос замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации и т.д. вернуть нашим инвесторам… будем продолжать эту работу", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. Банк России в декабре прошлого года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear в связи с незаконными действиями депозитария. Суд 15 мая постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Однако Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. ЦБ в ответ 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины. Поддержка Евросоюзом Киева за счет активов Банка России является незаконной и скрытой формой легализации экспроприации суверенных активов, заявил регулятор.

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финансы, россия, банки, украина, эльвира набиуллина, банк россии, euroclear, госдума, активы, замороженные российские активы