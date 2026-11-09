Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/aktivy-875023956.html
Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян
Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян - 09.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян
Значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:33+0300
2026-11-09T12:33+0300
финансы
россия
банки
украина
эльвира набиуллина
банк россии
euroclear
госдума
активы
замороженные российские активы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875023956.jpg?1794216827
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Вопрос замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации и т.д. вернуть нашим инвесторам… будем продолжать эту работу", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. Банк России в декабре прошлого года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear в связи с незаконными действиями депозитария. Суд 15 мая постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Однако Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. ЦБ в ответ 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины. Поддержка Евросоюзом Киева за счет активов Банка России является незаконной и скрытой формой легализации экспроприации суверенных активов, заявил регулятор.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, украина, эльвира набиуллина, банк россии, euroclear, госдума, активы, замороженные российские активы
Финансы, РОССИЯ, Банки, УКРАИНА, Эльвира Набиуллина, Банк России, Euroclear, Госдума, активы, замороженные российские активы
12:33 09.11.2026
 
Набиуллина рассказала о возвращении замороженных активов россиян

Набиуллина заявила, что значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Вопрос замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации и т.д. вернуть нашим инвесторам… будем продолжать эту работу", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Банк России в декабре прошлого года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear в связи с незаконными действиями депозитария. Суд 15 мая постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Однако Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями.
ЦБ в ответ 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины. Поддержка Евросоюзом Киева за счет активов Банка России является незаконной и скрытой формой легализации экспроприации суверенных активов, заявил регулятор.
 
ФинансыРОССИЯБанкиУКРАИНАЭльвира НабиуллинаБанк РоссииEuroclearГосдумаактивызамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала