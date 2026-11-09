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Алиханов назвал российский химпром лидером по поставкам на внешние рынки
Алиханов назвал российский химпром лидером по поставкам на внешние рынки - 09.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал российский химпром лидером по поставкам на внешние рынки
Российская химическая промышленность является лидером в стране по поставкам продукции на внешние рынки, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:52+0300
2026-11-09T13:52+0300
2026-11-09T13:52+0300
промышленность
россия
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антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российская химическая промышленность является лидером в стране по поставкам продукции на внешние рынки, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Химпром является лидером для нашего экспорта, поставки на внешние рынки, обеспечивает пятую часть нашего несырьевого неэнергетического экспорта. В прошлом году продажи на мировом рынке российском химической продукции достигли 32 с лишним миллиардов долларов США, из которых 15,2 миллиардов пришлось на минеральные удобрения", - сказал он в рамках форума "Химия - 2026". Министр отметил, что химический комплекс России за последние десять лет нарастил отгрузку в 2,5 раза, превысил показатель в 9 триллионов рублей. В настоящее время химпром страны формирует около 11% объемов выпуска в обрабатывающей промышленности и 1,7% ВВП страны. "Если раньше основу химпрома составляли преимущественно базовые продукты первых переделов, то сегодня мы выпускаем высокотехнологичные полимеры, катализаторы, специальные химические соединения и материалы для радиоэлектроники. Причем по многим этим направлениям мы уже прошли путь от такого чистого импортера до экспортера", - добавил Алиханов. Он подчеркнул, что внедрение химической промышленности в другие отрасли становится одним из ключевых условий технологического суверенитета и лидерства, учитывая, какое значение для прогресса имеют свойства материалов и веществ.
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промышленность, россия, сша, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, США, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов назвал российский химпром лидером по поставкам на внешние рынки
Глава Минпромторга Алиханов: химпром России является лидером по поставкам на внешние рынки
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российская химическая промышленность является лидером в стране по поставкам продукции на внешние рынки, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Химпром является лидером для нашего экспорта, поставки на внешние рынки, обеспечивает пятую часть нашего несырьевого неэнергетического экспорта. В прошлом году продажи на мировом рынке российском химической продукции достигли 32 с лишним миллиардов долларов США
, из которых 15,2 миллиардов пришлось на минеральные удобрения", - сказал он в рамках форума "Химия - 2026".
Министр отметил, что химический комплекс России за последние десять лет нарастил отгрузку в 2,5 раза, превысил показатель в 9 триллионов рублей. В настоящее время химпром страны формирует около 11% объемов выпуска в обрабатывающей промышленности и 1,7% ВВП страны.
"Если раньше основу химпрома составляли преимущественно базовые продукты первых переделов, то сегодня мы выпускаем высокотехнологичные полимеры, катализаторы, специальные химические соединения и материалы для радиоэлектроники. Причем по многим этим направлениям мы уже прошли путь от такого чистого импортера до экспортера", - добавил Алиханов
.
Он подчеркнул, что внедрение химической промышленности в другие отрасли становится одним из ключевых условий технологического суверенитета и лидерства, учитывая, какое значение для прогресса имеют свойства материалов и веществ.