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"Алроса" останется самым крупным в мире алмазодобытчиком, заявил Маринычев
"Алроса" останется самым крупным в мире алмазодобытчиком, заявил Маринычев - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Алроса" останется самым крупным в мире алмазодобытчиком, заявил Маринычев
"Алроса" остается самым крупным алмазодобытчиком в мире и намерена сохранить это лидерство, заявил глава компании Павел Маринычев. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:06+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" остается самым крупным алмазодобытчиком в мире и намерена сохранить это лидерство, заявил глава компании Павел Маринычев. "Мы останемся самым крупным в мире алмазодобытчиком и намерены сохранить это свое лидерство", - сказал он в интервью телеканалу "Алмазный край". Маринычев также отметил, что "Алроса" продолжит реализовывать свои инвестпроекты: газификацию Новоленской ТЭС, развитие золоторудного проекта "Дегдекан", планы развития алмазных месторождений Айхал и Заря также сохраняются. "Айхал" - действующий рентабельный актив. "Зарю" мы смотрим к вовлечению в производство в ближайшие годы, возможно, в следующем году. Что касается "Юбилейного" - этот проект не заморожен, он движется... Как только ситуация позволит, к стройке мы приступим", - уточнил он. Помимо этого, глава компании подчеркнул, что на алмазно-бриллиантовом рынке видны первые признаки восстановления: наблюдается небольшой рост цен на бриллианты на мировом рынке и этот тренд продолжается. "Алроса" на крупные алмазы в этом году уже трижды пересматривала цены в сторону повышения и надеемся на то, что этот тренд продолжится и дальше", - подчеркнул Маринычев. Ранее в сентябре пресс-служба "Алросы" рассказывала РИА Новости, что видит вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире. Компания отметила, что спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами в денежном выражении значительно превышает рекордные "допандемийные" уровни, велики продажи в США, Индии, странах ЕС и Японии, а также в Гонконге.
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Финансы, Промышленность, США, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ, Алроса, ЕС
"Алроса" останется самым крупным в мире алмазодобытчиком, заявил Маринычев
Глава "Алросы" Маринычев: "Алроса" останется крупнейшим алмазодобытчиком в мире
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" остается самым крупным алмазодобытчиком в мире и намерена сохранить это лидерство, заявил глава компании Павел Маринычев.
"Мы останемся самым крупным в мире алмазодобытчиком и намерены сохранить это свое лидерство", - сказал он в интервью телеканалу "Алмазный край".
Маринычев также отметил, что "Алроса
" продолжит реализовывать свои инвестпроекты: газификацию Новоленской ТЭС, развитие золоторудного проекта "Дегдекан", планы развития алмазных месторождений Айхал и Заря также сохраняются.
"Айхал" - действующий рентабельный актив. "Зарю" мы смотрим к вовлечению в производство в ближайшие годы, возможно, в следующем году. Что касается "Юбилейного" - этот проект не заморожен, он движется... Как только ситуация позволит, к стройке мы приступим", - уточнил он.
Помимо этого, глава компании подчеркнул, что на алмазно-бриллиантовом рынке видны первые признаки восстановления: наблюдается небольшой рост цен на бриллианты на мировом рынке и этот тренд продолжается.
"Алроса" на крупные алмазы в этом году уже трижды пересматривала цены в сторону повышения и надеемся на то, что этот тренд продолжится и дальше", - подчеркнул Маринычев.
Ранее в сентябре пресс-служба "Алросы" рассказывала РИА Новости, что видит вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире. Компания отметила, что спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами в денежном выражении значительно превышает рекордные "допандемийные" уровни, велики продажи в США
, Индии
, странах ЕС
и Японии
, а также в Гонконге
.