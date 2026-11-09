https://1prime.ru/20261109/alrosa-875033587.html

"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных месторождениях

"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных месторождениях - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных месторождениях

"Алроса" временно приостанавливает добычу на некоторых наименее рентабельных месторождениях своей дочерней компании "Алмазы Анабара" для оптимизации затрат,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:24+0300

2026-11-09T15:24+0300

2026-11-09T16:35+0300

бизнес

россия

магаданская область

алроса

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875033587.jpg?1794231317

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" временно приостанавливает добычу на некоторых наименее рентабельных месторождениях своей дочерней компании "Алмазы Анабара" для оптимизации затрат, заявил глава компании Павел Маринычев."Приостановили добычу на наименее рентабельных наших месторождениях... Я имею в виду всю группу, не только "Алроса", но и, например, ряд месторождений "Алмазы Анабара". Мы оптимизируем свои затраты", - сказал он в интервью телеканалу "Алмазный край".По словам Маринычева, подавляющее большинство постоянных работников и часть работников, которые работают по срочным трудовым контрактам, будут переведены на другие участки работы."Это небольшой, но уже действующий золотой участок на Хаптасыннах и также тот самый Дегдекан", - добавил он, комментируя, куда будут переведены работники.Глава компании также отметил, что ряд оптимизационных мер был принят при формировании бюджета на 2026 год, в частности, сокращение социальных инвестиций в коллектив и регионы присутствия. Он уточнил, что "Алроса" сохраняет эти меры, однако не исключено, что компании придется обратиться и к новым мерам по сокращению затрат."Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", планировалось, что в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах. В 2024 году "Алмазы Анабара" приобрело Дегдеканское золоторудное месторождение в Магаданской области с запасами в 100 тонн, где ожидается начало добычи в 2029 году.

магаданская область

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бизнес, россия, магаданская область, алроса