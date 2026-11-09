https://1prime.ru/20261109/anthropic-875046930.html

Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude

Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude - 09.11.2026, ПРАЙМ

Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude

Компания Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) группы Claude: Fable 5.2 и Mythos 5.2. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T23:05+0300

2026-11-09T23:05+0300

2026-11-09T23:05+0300

технологии

сан-франциско

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Компания Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) группы Claude: Fable 5.2 и Mythos 5.2. "Мы обновили модели Claude Fable и Claude Mythos, разработанные для решения самых сложных технических задач. В версиях Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2 отмечаются улучшения в таких областях, как программирование, логическое мышление и компьютерное зрение", - говорится в релизе, опубликованном на сайте компании. Anthropic утверждает, что модели генерируют результаты на 30% быстрее и выполняют запросы более четко, чем прошлые версии ИИ. Они также более эффективно решают задачи, анализируют данные и помогают в научных исследованиях в различных областях. Отмечается, что Claude Fable и Claude Mythos основаны на одной и той же базовой модели и обе оснащены механизмами защиты в области кибербезопасности и распознавания биометрических параметров. Цена Claude Fable и Claude Mythos составляет 8 долларов за миллион входных токенов и 40 долларов за миллион выходных. Модели также оснащены опциональным быстрым режимом, который ускоряет генерацию токенов. Пользователи могут получить доступ к нему по цене 16 долларов за миллион входных токенов и 80 долларов - за миллион выходных. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

сан-франциско

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технологии, сан-франциско