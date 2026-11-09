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Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude
Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude - 09.11.2026, ПРАЙМ
Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude
Компания Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) группы Claude: Fable 5.2 и Mythos 5.2. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T23:05+0300
2026-11-09T23:05+0300
технологии
сан-франциско
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Компания Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) группы Claude: Fable 5.2 и Mythos 5.2. "Мы обновили модели Claude Fable и Claude Mythos, разработанные для решения самых сложных технических задач. В версиях Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2 отмечаются улучшения в таких областях, как программирование, логическое мышление и компьютерное зрение", - говорится в релизе, опубликованном на сайте компании. Anthropic утверждает, что модели генерируют результаты на 30% быстрее и выполняют запросы более четко, чем прошлые версии ИИ. Они также более эффективно решают задачи, анализируют данные и помогают в научных исследованиях в различных областях. Отмечается, что Claude Fable и Claude Mythos основаны на одной и той же базовой модели и обе оснащены механизмами защиты в области кибербезопасности и распознавания биометрических параметров. Цена Claude Fable и Claude Mythos составляет 8 долларов за миллион входных токенов и 40 долларов за миллион выходных. Модели также оснащены опциональным быстрым режимом, который ускоряет генерацию токенов. Пользователи могут получить доступ к нему по цене 16 долларов за миллион входных токенов и 80 долларов - за миллион выходных. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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40
технологии, сан-франциско
Технологии, Сан-Франциско
23:05 09.11.2026
 
Anthropic представила новые модели ИИ группы Claude

Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта группы Claude

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Компания Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) группы Claude: Fable 5.2 и Mythos 5.2.
"Мы обновили модели Claude Fable и Claude Mythos, разработанные для решения самых сложных технических задач. В версиях Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2 отмечаются улучшения в таких областях, как программирование, логическое мышление и компьютерное зрение", - говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.
Anthropic утверждает, что модели генерируют результаты на 30% быстрее и выполняют запросы более четко, чем прошлые версии ИИ. Они также более эффективно решают задачи, анализируют данные и помогают в научных исследованиях в различных областях.
Отмечается, что Claude Fable и Claude Mythos основаны на одной и той же базовой модели и обе оснащены механизмами защиты в области кибербезопасности и распознавания биометрических параметров.
Цена Claude Fable и Claude Mythos составляет 8 долларов за миллион входных токенов и 40 долларов за миллион выходных. Модели также оснащены опциональным быстрым режимом, который ускоряет генерацию токенов. Пользователи могут получить доступ к нему по цене 16 долларов за миллион входных токенов и 80 долларов - за миллион выходных.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
 
ТехнологииСан-Франциско
 
 
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