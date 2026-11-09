Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в США - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/apple-875020581.html
Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в США
Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в США - 09.11.2026, ПРАЙМ
Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в США
Американская Apple Inc. направила в арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер в виде запрета ей продолжать судебное разбирательство по ее... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:04+0300
2026-11-09T11:06+0300
технологии
бизнес
калифорния
москва
apple
вк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875020581.jpg?1794211619
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Американская Apple Inc. направила в арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер в виде запрета ей продолжать судебное разбирательство по ее иску к VK (российской соцсети "ВКонтакте") в Северном окружном суде штата Калифорния, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 6 ноября, оно пока не рассмотрено. Московский суд принял обеспечительные меры 30 октября в деле по иску ООО "ВК" к Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус", в котором истец требует от Apple вернуть мобильные приложения VK в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music. После подачи своего иска VK стало известно, что Apple Inc. 20 октября направила в Северный окружной суд штата Калифорния антиисковое заявление с требованием запретить VK продолжать разбирательство с американской компанией в арбитражном суде Москвы. Калифорнийский суд заявление удовлетворил. Он вынес временный запретительный судебный приказ, в котором обязал VK предпринять действия для отложения или приостановления процесса в Москве до разрешения в суде Калифорнии ходатайства Apple Inc. о полном запрете разбирательства в России. В свою очередь московский суд запретил Apple Inc. и Apple Distribution International Ltd продолжать рассмотрение дела в Северном окружном суде штата Калифорния. Он обязал ответчиков "предпринять все зависящие от них меры (включая отзыв иска/отказ от исковых требований), направленные на прекращение разбирательства по заявлению Apple Inc…. о возмещении убытков, судебной защите в форме запрета по продолжению судебных разбирательств в России". Арбитражный суд Москвы 27 октября отложил предварительные слушания по иску VK к структурам Apple на 8 декабря. Ранее VK заявил, что в июне Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалил мобильные приложения VK из App Store.
калифорния
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, калифорния, москва, apple, вк
Технологии, Бизнес, Калифорния, МОСКВА, Apple, ВК
11:04 09.11.2026 (обновлено: 11:06 09.11.2026)
 
Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в США

Apple попросила суд в Москве отменить запрет на разбирательства с VK в штате Калифорния

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Американская Apple Inc. направила в арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер в виде запрета ей продолжать судебное разбирательство по ее иску к VK (российской соцсети "ВКонтакте") в Северном окружном суде штата Калифорния, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление поступило в суд 6 ноября, оно пока не рассмотрено.
Московский суд принял обеспечительные меры 30 октября в деле по иску ООО "ВК" к Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус", в котором истец требует от Apple вернуть мобильные приложения VK в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
Речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music.
После подачи своего иска VK стало известно, что Apple Inc. 20 октября направила в Северный окружной суд штата Калифорния антиисковое заявление с требованием запретить VK продолжать разбирательство с американской компанией в арбитражном суде Москвы.
Калифорнийский суд заявление удовлетворил. Он вынес временный запретительный судебный приказ, в котором обязал VK предпринять действия для отложения или приостановления процесса в Москве до разрешения в суде Калифорнии ходатайства Apple Inc. о полном запрете разбирательства в России.
В свою очередь московский суд запретил Apple Inc. и Apple Distribution International Ltd продолжать рассмотрение дела в Северном окружном суде штата Калифорния.
Он обязал ответчиков "предпринять все зависящие от них меры (включая отзыв иска/отказ от исковых требований), направленные на прекращение разбирательства по заявлению Apple Inc…. о возмещении убытков, судебной защите в форме запрета по продолжению судебных разбирательств в России".
Арбитражный суд Москвы 27 октября отложил предварительные слушания по иску VK к структурам Apple на 8 декабря.
Ранее VK заявил, что в июне Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалил мобильные приложения VK из App Store.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияМОСКВАAppleВК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала