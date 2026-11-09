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Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении

Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении - 09.11.2026, ПРАЙМ

Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении

Россия по итогам 10 месяцев 2026 года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T20:46+0300

2026-11-09T20:46+0300

2026-11-09T20:46+0300

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ЕРЕВАН, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 10 месяцев 2026 года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики. "В январе-октябре 2026 года больше всего туристических посещений Армении было зарегистрировано из России (40%), Грузии (13%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что общее число туристических посещений за 10 месяцев текущего года составило 2,043 миллиона, из них из России - 820 тысяч, из Грузии - 272 тысячи, из Ирана - 167 тысяч. Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.

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бизнес, туризм, россия, армения, грузия, иран