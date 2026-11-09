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АСИ: система управления теплоснабжением работает в 41 городе и 16 регионах - 09.11.2026, ПРАЙМ
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АСИ: система управления теплоснабжением работает в 41 городе и 16 регионах
АСИ: система управления теплоснабжением работает в 41 городе и 16 регионах - 09.11.2026, ПРАЙМ
АСИ: система управления теплоснабжением работает в 41 городе и 16 регионах
Российская система управления теплоснабжением (АСУТ), вошедшая в топ-100 идей форума "Сильные идеи для нового времени", работает в 41 городе и 16 регионах... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:36+0300
2026-11-09T16:36+0300
россия
агентство стратегических инициатив
т плюс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875037344.jpg?1794231376
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российская система управления теплоснабжением (АСУТ), вошедшая в топ-100 идей форума "Сильные идеи для нового времени", работает в 41 городе и 16 регионах России, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Как сообщается на сайте АСИ, АСУТ – модульная система для ресурсоснабжающих организаций любого масштаба, команда "ИТ Плюс" разработала платформу на отечественном программном обеспечении (ПО), что обеспечивает технологическую независимость и отвечает задачам импортозамещения, решение "ИТ Плюс" уже применяют группа "Т Плюс" и ООО "СГК". "Автоматизированная система управления теплоснабжением (АСУТ) позволяет энергетическим компаниям контролировать состояние тепловых сетей, выявлять технологические отклонения и планировать ремонт инфраструктуры. В 2026 году проект вошел в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится на сайте АСИ. "Решение уже применяет группа "Т Плюс" – с платформой работают более 2,5 тысячи специалистов из 14 филиалов компании в 41 городе и 16 регионах", - добавляется там. По данным пресс-службы, главной задачей проекта является повышение качества теплоснабжения и сокращение расходов и потери энергетических компаний, для чего АСУТ помогает оптимизировать температурные и гидравлические режимы, снижать расход ресурсов на источниках тепла и объектах сети. Кроме того, программа рассчитывает балансы, выявляет потери и сверхнормативную подпитку, формирует производственную отчетность и обеспечивает интеграцию с государственными сервисами об ограничениях.
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40
россия, агентство стратегических инициатив, т плюс
РОССИЯ, Агентство стратегических инициатив, Т Плюс
16:36 09.11.2026
 
АСИ: система управления теплоснабжением работает в 41 городе и 16 регионах

АСИ: Российская система управления теплоснабжением работает в 41 городе и 16 регионах

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российская система управления теплоснабжением (АСУТ), вошедшая в топ-100 идей форума "Сильные идеи для нового времени", работает в 41 городе и 16 регионах России, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Как сообщается на сайте АСИ, АСУТ – модульная система для ресурсоснабжающих организаций любого масштаба, команда "ИТ Плюс" разработала платформу на отечественном программном обеспечении (ПО), что обеспечивает технологическую независимость и отвечает задачам импортозамещения, решение "ИТ Плюс" уже применяют группа "Т Плюс" и ООО "СГК".
"Автоматизированная система управления теплоснабжением (АСУТ) позволяет энергетическим компаниям контролировать состояние тепловых сетей, выявлять технологические отклонения и планировать ремонт инфраструктуры. В 2026 году проект вошел в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится на сайте АСИ.
"Решение уже применяет группа "Т Плюс" – с платформой работают более 2,5 тысячи специалистов из 14 филиалов компании в 41 городе и 16 регионах", - добавляется там.
По данным пресс-службы, главной задачей проекта является повышение качества теплоснабжения и сокращение расходов и потери энергетических компаний, для чего АСУТ помогает оптимизировать температурные и гидравлические режимы, снижать расход ресурсов на источниках тепла и объектах сети.
Кроме того, программа рассчитывает балансы, выявляет потери и сверхнормативную подпитку, формирует производственную отчетность и обеспечивает интеграцию с государственными сервисами об ограничениях.
 
РОССИЯАгентство стратегических инициативТ Плюс
 
 
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