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Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций

Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций - 09.11.2026, ПРАЙМ

Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций

Проведение аукционов русского искусства на Западе крайне затруднено из-за санкций, которые мешают участию в них основной публики - состоятельных россиян,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T04:38+0300

2026-11-09T04:38+0300

2026-11-09T04:38+0300

мировая экономика

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sotheby's

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Проведение аукционов русского искусства на Западе крайне затруднено из-за санкций, которые мешают участию в них основной публики - состоятельных россиян, рассказал РИА Новости американский журналист и эксперт по рынку русского искусства Джон Вароли. "Аукционы русского искусства прекратились во всех основных аукционных домах. Иногда русское искусство появляется на торгах европейским искусством в целом, это бывает в (британских аукционных домах - ред.) Sotheby's и Christie's. Неплохие вещи, но в небольшом количестве. Просто нет больше покупателей - миллиардеры из Москвы, которые создавали основной спрос, не могут больше участвовать", - сказал он. Как объяснил Вароли, многие состоятельные россияне просто не могут делать ставки на аукционах из-за санкций. Кроме того, перевозка произведений искусства, в частности, из Британии в Россию стала почти невозможной, а основным центром аукционов русского искусства 30 лет выступал именно Лондон, добавил эксперт. "Не могут (участвовать - ред.) по логистическим, техническим причинам участвовать, вероятно, 80 процентов потенциальных покупателей", - полагает Вароли. Он уточнил, что возможность участия в таких аукционах остается у россиян, живущих за границей. Однако речь идет об очень маленькой группе потенциальных покупателей, подчеркнул собеседник.

запад

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мировая экономика, россия, запад, москва, лондон, sotheby's, christie's