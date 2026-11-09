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Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций
Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций - 09.11.2026, ПРАЙМ
Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций
Проведение аукционов русского искусства на Западе крайне затруднено из-за санкций, которые мешают участию в них основной публики - состоятельных россиян,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T04:38+0300
2026-11-09T04:38+0300
мировая экономика
россия
запад
москва
лондон
sotheby's
christie's
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Проведение аукционов русского искусства на Западе крайне затруднено из-за санкций, которые мешают участию в них основной публики - состоятельных россиян, рассказал РИА Новости американский журналист и эксперт по рынку русского искусства Джон Вароли. "Аукционы русского искусства прекратились во всех основных аукционных домах. Иногда русское искусство появляется на торгах европейским искусством в целом, это бывает в (британских аукционных домах - ред.) Sotheby's и Christie's. Неплохие вещи, но в небольшом количестве. Просто нет больше покупателей - миллиардеры из Москвы, которые создавали основной спрос, не могут больше участвовать", - сказал он. Как объяснил Вароли, многие состоятельные россияне просто не могут делать ставки на аукционах из-за санкций. Кроме того, перевозка произведений искусства, в частности, из Британии в Россию стала почти невозможной, а основным центром аукционов русского искусства 30 лет выступал именно Лондон, добавил эксперт. "Не могут (участвовать - ред.) по логистическим, техническим причинам участвовать, вероятно, 80 процентов потенциальных покупателей", - полагает Вароли. Он уточнил, что возможность участия в таких аукционах остается у россиян, живущих за границей. Однако речь идет об очень маленькой группе потенциальных покупателей, подчеркнул собеседник.
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мировая экономика, россия, запад, москва, лондон, sotheby's, christie's
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЛОНДОН, Sotheby's, Christie's
04:38 09.11.2026
 
Аукционы русского искусства на Западе затруднены из-за санкций

Эксперт Вароли: аукционы русского искусства на Западе закрыты из-за санкций

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Проведение аукционов русского искусства на Западе крайне затруднено из-за санкций, которые мешают участию в них основной публики - состоятельных россиян, рассказал РИА Новости американский журналист и эксперт по рынку русского искусства Джон Вароли.
"Аукционы русского искусства прекратились во всех основных аукционных домах. Иногда русское искусство появляется на торгах европейским искусством в целом, это бывает в (британских аукционных домах - ред.) Sotheby's и Christie's. Неплохие вещи, но в небольшом количестве. Просто нет больше покупателей - миллиардеры из Москвы, которые создавали основной спрос, не могут больше участвовать", - сказал он.
Как объяснил Вароли, многие состоятельные россияне просто не могут делать ставки на аукционах из-за санкций. Кроме того, перевозка произведений искусства, в частности, из Британии в Россию стала почти невозможной, а основным центром аукционов русского искусства 30 лет выступал именно Лондон, добавил эксперт.
"Не могут (участвовать - ред.) по логистическим, техническим причинам участвовать, вероятно, 80 процентов потенциальных покупателей", - полагает Вароли.
Он уточнил, что возможность участия в таких аукционах остается у россиян, живущих за границей. Однако речь идет об очень маленькой группе потенциальных покупателей, подчеркнул собеседник.
 
Мировая экономикаРОССИЯЗАПАДМОСКВАЛОНДОНSotheby'sChristie's
 
 
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