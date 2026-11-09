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Казанский авиазавод за три года решит задачу по сборке до 20 самолетов

Казанский авиазавод за три года решит задачу по сборке до 20 самолетов - 09.11.2026, ПРАЙМ

Казанский авиазавод за три года решит задачу по сборке до 20 самолетов

Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года решит задачу по организации производства по сборке до 20 самолетов в год, сообщил глава Татарстана... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:24+0300

2026-11-09T15:24+0300

2026-11-09T15:24+0300

бизнес

россия

татарстан

рустам минниханов

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года решит задачу по организации производства по сборке до 20 самолетов в год, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с Миннихановым. Руководитель республики рассказал об итогах социально-экономического развития региона и достижениях производства. "По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов (в год - ред.), я думаю, мы через три года должны решить", - рассказал Минниханов на встрече с Путиным. В августе Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что на Казанском авиационном заводе разработали и проверили в действии модель цеха окончательной сборки Ту-214. Целью проекта стала перепланировка цеха агрегатной и окончательной сборки самолета Ту-214 под потребности выпуска 20 машин в год. Далее начинается реализация проектов, предстоит большой объем работы.

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бизнес, россия, татарстан, рустам минниханов, владимир путин