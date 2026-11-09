https://1prime.ru/20261109/belorussija-875040002.html

Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений

Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений - 09.11.2026, ПРАЙМ

Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется нарастить производство не только калийных, но и азотных, фосфорных удобрений и... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T18:04+0300

2026-11-09T18:04+0300

2026-11-09T18:04+0300

промышленность

сельское хозяйство

белоруссия

александр лукашенко

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875040002.jpg?1794236687

МИНСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется нарастить производство не только калийных, но и азотных, фосфорных удобрений и комплексных удобрений. "Сейчас прорабатывается вопрос… Мы планируем строительство еще одного комбината по производству азотных удобрений. Очень активно работаем по фосфору. Я лично хотел бы, чтобы фосфорные удобрения в большем объеме у нас производились. Тогда у нас будет комплекс", - сказал президент в понедельник в Шклове во время рабочего совещания о современных подходах к региональному развитию. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что сегодня на рынке большие деньги платят за эти комплексные удобрения. "Даже американцы просят меня, чтобы им поставили калийные удобрения. Пробную партию мы отправили. Выгружаем. Но мы прежде всего смотрим на то, чтобы обеспечить своих крестьян", - сказал президент.

белоруссия

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промышленность, сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко