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Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений
Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений - 09.11.2026, ПРАЙМ
Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется нарастить производство не только калийных, но и азотных, фосфорных удобрений и... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T18:04+0300
2026-11-09T18:04+0300
2026-11-09T18:04+0300
промышленность
сельское хозяйство
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется нарастить производство не только калийных, но и азотных, фосфорных удобрений и комплексных удобрений.
"Сейчас прорабатывается вопрос… Мы планируем строительство еще одного комбината по производству азотных удобрений. Очень активно работаем по фосфору. Я лично хотел бы, чтобы фосфорные удобрения в большем объеме у нас производились. Тогда у нас будет комплекс", - сказал президент в понедельник в Шклове во время рабочего совещания о современных подходах к региональному развитию. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что сегодня на рынке большие деньги платят за эти комплексные удобрения.
"Даже американцы просят меня, чтобы им поставили калийные удобрения. Пробную партию мы отправили. Выгружаем. Но мы прежде всего смотрим на то, чтобы обеспечить своих крестьян", - сказал президент.
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промышленность, сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко
Промышленность, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия планирует нарастить производство азотных удобрений
Лукашенко: в Белоруссии планируется нарастить производство азотных и фосфорных удобрений
МИНСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране планируется нарастить производство не только калийных, но и азотных, фосфорных удобрений и комплексных удобрений.
"Сейчас прорабатывается вопрос… Мы планируем строительство еще одного комбината по производству азотных удобрений. Очень активно работаем по фосфору. Я лично хотел бы, чтобы фосфорные удобрения в большем объеме у нас производились. Тогда у нас будет комплекс", - сказал президент в понедельник в Шклове во время рабочего совещания о современных подходах к региональному развитию. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что сегодня на рынке большие деньги платят за эти комплексные удобрения.
"Даже американцы просят меня, чтобы им поставили калийные удобрения. Пробную партию мы отправили. Выгружаем. Но мы прежде всего смотрим на то, чтобы обеспечить своих крестьян", - сказал президент.