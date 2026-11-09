https://1prime.ru/20261109/bespilotnik-875010674.html

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника - 09.11.2026, ПРАЙМ

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T04:04+0300

2026-11-09T04:04+0300

2026-11-09T04:04+0300

общество

россия

ленинградская область

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс". Он добавил, что боевая работа продолжается.

ленинградская область

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общество , россия, ленинградская область