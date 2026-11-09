https://1prime.ru/20261109/bespilotnik-875010674.html
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника - 09.11.2026, ПРАЙМ
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T04:04+0300
2026-11-09T04:04+0300
2026-11-09T04:04+0300
общество
россия
ленинградская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875010674.jpg?1794186298
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что боевая работа продолжается.
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общество , россия, ленинградская область
Общество , РОССИЯ, Ленинградская область
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Губернатор Дрозденко: над Ленинградской областью сбили два БПЛА противника
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбито два БПЛА противника", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что боевая работа продолжается.