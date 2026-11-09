https://1prime.ru/20261109/bilan--875041528.html

Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики

Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики - 09.11.2026, ПРАЙМ

Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики

Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики, парфюмерии и различных аксессуаров, сообщает Life.ru. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T18:46+0300

2026-11-09T18:46+0300

2026-11-09T18:46+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875041528.jpg?1794239180

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики, парфюмерии и различных аксессуаров, сообщает Life.ru. "Российский певец Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели", под которым сможет выпускать парфюмерию, косметику и различные аксессуары", - пишет издание. По данным Life.ru, заявка была зарегистрирована 6 ноября, а права на бренд сохранятся до марта 2036 года. Отмечается, что регистрация еще не значит, что Билан уже начал выпускать собственную парфюмерию или косметику. Название, как пишет медиа, перекликается с хитом артиста: песня "Мечтатели" вошла в его шестой альбом "Мечтатель", вышедший 25 мая 2011 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес