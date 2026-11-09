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Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики
Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики - 09.11.2026, ПРАЙМ
Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики
Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики, парфюмерии и различных аксессуаров, сообщает Life.ru. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T18:46+0300
2026-11-09T18:46+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875041528.jpg?1794239180
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики, парфюмерии и различных аксессуаров, сообщает Life.ru. "Российский певец Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели", под которым сможет выпускать парфюмерию, косметику и различные аксессуары", - пишет издание. По данным Life.ru, заявка была зарегистрирована 6 ноября, а права на бренд сохранятся до марта 2036 года. Отмечается, что регистрация еще не значит, что Билан уже начал выпускать собственную парфюмерию или косметику. Название, как пишет медиа, перекликается с хитом артиста: песня "Мечтатели" вошла в его шестой альбом "Мечтатель", вышедший 25 мая 2011 года.
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192
40
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бизнес
Бизнес
18:46 09.11.2026
 
Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики

Артист Дима Билан зарегистрировал бренд "Мечтатели"

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики, парфюмерии и различных аксессуаров, сообщает Life.ru.
"Российский певец Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели", под которым сможет выпускать парфюмерию, косметику и различные аксессуары", - пишет издание.
По данным Life.ru, заявка была зарегистрирована 6 ноября, а права на бренд сохранятся до марта 2036 года. Отмечается, что регистрация еще не значит, что Билан уже начал выпускать собственную парфюмерию или косметику.
Название, как пишет медиа, перекликается с хитом артиста: песня "Мечтатели" вошла в его шестой альбом "Мечтатель", вышедший 25 мая 2011 года.
 
Бизнес
 
 
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