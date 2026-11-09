Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/blinovskaya-875036610.html
Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство
Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство - 09.11.2026, ПРАЙМ
Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство
Представители Росимущества и финансового управляющего Елены Блиновской сообщили в арбитражном суде Москвы, что только 10 объектов из числа конфискованной у нее... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:22+0300
2026-11-09T16:22+0300
россия
бизнес
общество
москва
московская область
ялта
елена блиновская
росимущество
уаз
фнс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875036610.jpg?1794230549
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Представители Росимущества и финансового управляющего Елены Блиновской сообщили в арбитражном суде Москвы, что только 10 объектов из числа конфискованной у нее и ее мужа Алексея Блиновского недвижимости в настоящее время переоформлено на государство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По Москве восемь объектов, которые принадлежали Блиновской Елене Олеговне и Алексею, были оформлены в пользу государства", - сказал представитель финуправляющего Марии Ознобихиной. По его словам, среди этих объектов – две квартиры, а также кладовки и машиноместа. Представитель подмосковного подразделения Росимущества сообщил, что в Московской области право собственности государства оформлено на дом и земельный участок, которые ранее принадлежали Блиновской. Источник РИА Новости, знакомый с подробностями дела, сообщил, что речь идет о двухэтажном доме площадью около 1,2 тысячи квадратных метров и кадастровой стоимостью более 44 миллионов рублей и об участке площадью около 3,5 гектара с кадастровой стоимостью свыше 33 миллионов рублей в дачном поселке "Миллениум парк" под Истрой. Суд в понедельник в деле о банкротстве Блиновской рассматривал заявление Ознобихиной об исключении из конкурсной массы "королевы марафонов" всего конфискованного в рамках уголовного дела по приговору суда имущества. В слушаниях объявлен перерыв. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании около 588 миллионов рублей в пользу РФ и конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество. У самой Блиновской были конфискованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах. Среди конфискованного имущества мужа – около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в этих же субъектах РФ, машиноместа в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и денежные средства. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Основной кредитор блогера – Федеральная налоговая служба России.
москва
московская область
ялта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, общество , москва, московская область, ялта, елена блиновская, росимущество, уаз, фнс россии
РОССИЯ, Бизнес, Общество , МОСКВА, Московская область, ЯЛТА, Елена Блиновская, Росимущество, УАЗ, ФНС России
16:22 09.11.2026
 
Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство

Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Представители Росимущества и финансового управляющего Елены Блиновской сообщили в арбитражном суде Москвы, что только 10 объектов из числа конфискованной у нее и ее мужа Алексея Блиновского недвижимости в настоящее время переоформлено на государство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По Москве восемь объектов, которые принадлежали Блиновской Елене Олеговне и Алексею, были оформлены в пользу государства", - сказал представитель финуправляющего Марии Ознобихиной.
По его словам, среди этих объектов – две квартиры, а также кладовки и машиноместа.
Представитель подмосковного подразделения Росимущества сообщил, что в Московской области право собственности государства оформлено на дом и земельный участок, которые ранее принадлежали Блиновской.
Источник РИА Новости, знакомый с подробностями дела, сообщил, что речь идет о двухэтажном доме площадью около 1,2 тысячи квадратных метров и кадастровой стоимостью более 44 миллионов рублей и об участке площадью около 3,5 гектара с кадастровой стоимостью свыше 33 миллионов рублей в дачном поселке "Миллениум парк" под Истрой.
Суд в понедельник в деле о банкротстве Блиновской рассматривал заявление Ознобихиной об исключении из конкурсной массы "королевы марафонов" всего конфискованного в рамках уголовного дела по приговору суда имущества. В слушаниях объявлен перерыв.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании около 588 миллионов рублей в пользу РФ и конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество.
У самой Блиновской были конфискованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах.
Среди конфискованного имущества мужа – около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в этих же субъектах РФ, машиноместа в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и денежные средства.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Основной кредитор блогера – Федеральная налоговая служба России.
 
РОССИЯБизнесОбществоМОСКВАМосковская областьЯЛТАЕлена БлиновскаяРосимуществоУАЗФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала