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Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство

Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство - 09.11.2026, ПРАЙМ

Часть конфискованной у Блиновской недвижимости переоформлена на государство

Представители Росимущества и финансового управляющего Елены Блиновской сообщили в арбитражном суде Москвы, что только 10 объектов из числа конфискованной у нее... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:22+0300

2026-11-09T16:22+0300

2026-11-09T16:22+0300

россия

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Представители Росимущества и финансового управляющего Елены Блиновской сообщили в арбитражном суде Москвы, что только 10 объектов из числа конфискованной у нее и ее мужа Алексея Блиновского недвижимости в настоящее время переоформлено на государство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По Москве восемь объектов, которые принадлежали Блиновской Елене Олеговне и Алексею, были оформлены в пользу государства", - сказал представитель финуправляющего Марии Ознобихиной. По его словам, среди этих объектов – две квартиры, а также кладовки и машиноместа. Представитель подмосковного подразделения Росимущества сообщил, что в Московской области право собственности государства оформлено на дом и земельный участок, которые ранее принадлежали Блиновской. Источник РИА Новости, знакомый с подробностями дела, сообщил, что речь идет о двухэтажном доме площадью около 1,2 тысячи квадратных метров и кадастровой стоимостью более 44 миллионов рублей и об участке площадью около 3,5 гектара с кадастровой стоимостью свыше 33 миллионов рублей в дачном поселке "Миллениум парк" под Истрой. Суд в понедельник в деле о банкротстве Блиновской рассматривал заявление Ознобихиной об исключении из конкурсной массы "королевы марафонов" всего конфискованного в рамках уголовного дела по приговору суда имущества. В слушаниях объявлен перерыв. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании около 588 миллионов рублей в пользу РФ и конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество. У самой Блиновской были конфискованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах. Среди конфискованного имущества мужа – около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в этих же субъектах РФ, машиноместа в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и денежные средства. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Основной кредитор блогера – Федеральная налоговая служба России.

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россия, бизнес, общество , москва, московская область, ялта, елена блиновская, росимущество, уаз, фнс россии