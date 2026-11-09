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Boeing сократит штат подразделения гражданских самолетов - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Boeing сократит штат подразделения гражданских самолетов
Boeing сократит штат подразделения гражданских самолетов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Boeing сократит штат подразделения гражданских самолетов
Американский авиаконцерн Boeing намерен сократить штат подразделения гражданских самолетов на 5%, а также замедлить темпы роста производства, сообщила газета... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T21:23+0300
2026-11-09T21:23+0300
бизнес
boeing
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Американский авиаконцерн Boeing намерен сократить штат подразделения гражданских самолетов на 5%, а также замедлить темпы роста производства, сообщила газета Seattle Times со ссылкой на внутреннее письмо главы этого подразделения Стефани Поуп (Stephanie Pope). "Boeing сокращает штат примерно на 5% и замедляет темпы наращивания производства коммерческих самолетов", - пишет издание. Общий штат Boeing составляет около 182 тысяч человек, из них около 50 тысяч работают в подразделении коммерческих самолетов. Отмечается, что сокращение штата будет осуществляться за счет увольнений и естественной убыли сотрудников. Газета также добавляет, что пока неясно, сколько сотрудников будут уволены. Те, кого коснутся сокращения, получат уведомления в декабре. Как пишет издание, Поуп также сообщила сотрудникам, что Boeing необходимо пересмотреть темпы наращивания производственных мощностей, чтобы дать заводам компании и ее поставщикам "время для достижения стабильности". "Корректировка производства и сокращения выпуска самолетов приводят к избытку персонала. К сожалению, это означает, что нам необходимо привести численность персонала в соответствие с пересмотренными бизнес-планами", - цитирует газета письмо главы коммерческого подразделения Boeing. Boeing - один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В структуре компании функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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бизнес, boeing
Бизнес, Boeing
21:23 09.11.2026
 
Boeing сократит штат подразделения гражданских самолетов

Seattle Times: Boeing сокращает штат подразделения гражданских самолетов на 5%

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Американский авиаконцерн Boeing намерен сократить штат подразделения гражданских самолетов на 5%, а также замедлить темпы роста производства, сообщила газета Seattle Times со ссылкой на внутреннее письмо главы этого подразделения Стефани Поуп (Stephanie Pope).
"Boeing сокращает штат примерно на 5% и замедляет темпы наращивания производства коммерческих самолетов", - пишет издание.
Общий штат Boeing составляет около 182 тысяч человек, из них около 50 тысяч работают в подразделении коммерческих самолетов.
Отмечается, что сокращение штата будет осуществляться за счет увольнений и естественной убыли сотрудников. Газета также добавляет, что пока неясно, сколько сотрудников будут уволены. Те, кого коснутся сокращения, получат уведомления в декабре.
Как пишет издание, Поуп также сообщила сотрудникам, что Boeing необходимо пересмотреть темпы наращивания производственных мощностей, чтобы дать заводам компании и ее поставщикам "время для достижения стабильности".
"Корректировка производства и сокращения выпуска самолетов приводят к избытку персонала. К сожалению, это означает, что нам необходимо привести численность персонала в соответствие с пересмотренными бизнес-планами", - цитирует газета письмо главы коммерческого подразделения Boeing.
Boeing - один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В структуре компании функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
 
БизнесBoeing
 
 
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