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На предприятии КИНЕФ в Ленобласти локализовали пожар после падения БПЛА

На предприятии КИНЕФ в Ленобласти локализовали пожар после падения БПЛА - 09.11.2026, ПРАЙМ

На предприятии КИНЕФ в Ленобласти локализовали пожар после падения БПЛА

Попадание БПЛА зафиксировано по территории предприятия КИНЕФ в Ленинградской области, пожар в настоящее время локализован, сообщил губернатор региона Александр... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:47+0300

2026-11-09T10:47+0300

2026-11-09T10:52+0300

происшествия

общество

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – ПРАЙМ. Попадание БПЛА зафиксировано по территории предприятия КИНЕФ в Ленинградской области, пожар в настоящее время локализован, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия КИНЕФ. Возник пожар. В настоящее время локализован. Последствия устраняются", - написал он в своем канале на платформе "Макс".Губернатор сообщил, что также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши, сейчас оно уже восстановлено."В настоящее время выполнены оперативные мероприятия, теплоснабжение восстановлено, выработка электроэнергии восстановлена. В городе Кириши был развернут пункт временного размещения, но в связи с отсутствием нуждающихся в ПВР он закрывается", - написал Дрозденко.Также глава региона сообщил об открытии горячей линии по мерам соцзащиты пострадавшим от атак БПЛА.Ранее Дрозденко сообщал, что над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА.

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общество , ленинградская область, россия