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Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России
Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России - 09.11.2026, ПРАЙМ
Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России
Поставки российского необработанного алюминия в Бразилию в январе-октябре этого года взлетели более чем вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T21:17+0300
2026-11-09T21:17+0300
промышленность
мировая экономика
бразилия
аргентина
индия
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского необработанного алюминия в Бразилию в январе-октябре этого года взлетели более чем вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Бразилия за январь-октябрь 2026 года импортировала из РФ необработанного алюминия на суммарные 61,2 миллиона долларов. Это в 2,4 раза больше, чем за десять месяцев прошлого года, и в 1,8 раза больше, чем за весь 2025 год. При этом по итогам октября объем поставок заметно просел: в 2,1 раза в месячном и на 30% в годовом выражении - до 4,4 миллиона долларов. В результате Россия среди главных поставщиков необработанного алюминия в Бразилию за месяц опустилась на третье со второго места. Кроме нее в пятерку пошли Аргентина (35,6 миллиона долларов), Индия (5,4 миллиона), Испания (2,6 миллиона) и Бахрейн (813,2 тысячи). Суммарный бразильский импорт за месяц составил 49,8 миллиона долларов против сентябрьских 68,7 миллиона долларов.
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промышленность, мировая экономика, бразилия, аргентина, индия
Промышленность, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, ИНДИЯ
21:17 09.11.2026
 
Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России

Поставки российского необработанного алюминия в Бразилию выросли более чем вдвое

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского необработанного алюминия в Бразилию в январе-октябре этого года взлетели более чем вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Бразилия за январь-октябрь 2026 года импортировала из РФ необработанного алюминия на суммарные 61,2 миллиона долларов. Это в 2,4 раза больше, чем за десять месяцев прошлого года, и в 1,8 раза больше, чем за весь 2025 год.
При этом по итогам октября объем поставок заметно просел: в 2,1 раза в месячном и на 30% в годовом выражении - до 4,4 миллиона долларов.
В результате Россия среди главных поставщиков необработанного алюминия в Бразилию за месяц опустилась на третье со второго места. Кроме нее в пятерку пошли Аргентина (35,6 миллиона долларов), Индия (5,4 миллиона), Испания (2,6 миллиона) и Бахрейн (813,2 тысячи). Суммарный бразильский импорт за месяц составил 49,8 миллиона долларов против сентябрьских 68,7 миллиона долларов.
 
ПромышленностьМировая экономикаБРАЗИЛИЯАРГЕНТИНАИНДИЯ
 
 
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