https://1prime.ru/20261109/brazilija-875044702.html

Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России

Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России - 09.11.2026, ПРАЙМ

Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России

Поставки российского необработанного алюминия в Бразилию в январе-октябре этого года взлетели более чем вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T21:17+0300

2026-11-09T21:17+0300

2026-11-09T21:17+0300

промышленность

мировая экономика

бразилия

аргентина

индия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875044702.jpg?1794248258

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского необработанного алюминия в Бразилию в январе-октябре этого года взлетели более чем вдвое, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Бразилия за январь-октябрь 2026 года импортировала из РФ необработанного алюминия на суммарные 61,2 миллиона долларов. Это в 2,4 раза больше, чем за десять месяцев прошлого года, и в 1,8 раза больше, чем за весь 2025 год. При этом по итогам октября объем поставок заметно просел: в 2,1 раза в месячном и на 30% в годовом выражении - до 4,4 миллиона долларов. В результате Россия среди главных поставщиков необработанного алюминия в Бразилию за месяц опустилась на третье со второго места. Кроме нее в пятерку пошли Аргентина (35,6 миллиона долларов), Индия (5,4 миллиона), Испания (2,6 миллиона) и Бахрейн (813,2 тысячи). Суммарный бразильский импорт за месяц составил 49,8 миллиона долларов против сентябрьских 68,7 миллиона долларов.

бразилия

аргентина

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, бразилия, аргентина, индия