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Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13% - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%
Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%
Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%, но несмотря на это, доля РФ в общем объеме поставок опустилась ниже 25%, свидетельствуют... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:14+0300
2026-11-09T17:14+0300
россия
бразилия
китай
нигерия
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%, но несмотря на это, доля РФ в общем объеме поставок опустилась ниже 25%, свидетельствуют данные бразильской статслужбы. Так, за октябрь текущего года Бразилия импортировала из РФ удобрений на 371,4 миллиона долларов - максимум за три месяца. По сравнению с сентябрем поставки выросли на 13%, а в годовом выражении - сократились на 1%. В частности в октябре бразильцы закупали у россиян азотные удобрения (181,9 миллиона долларов), смешанные (111,8 миллиона) и калийные (77,7 миллиона). Тем не менее, доля России среди всех поставщиков удобрений в Бразилию сократилась до 24,7% с 27,8%. Суммарно за октябрь бразильцы закупили подкормок на 1,5 миллиарда долларов против сентябрьских 1,18 миллиарда. Кроме России, занявшей место среди главных поставщиков, в топ-5 вошли Китай, нарастивший экспорт в 2,8 раза - до 328,2 миллиона долларов, Нигерия - 146,6 миллиона (рост в 1,6 раза), Канада - 114,4 миллиона (-28%) и Марокко - 67,9 миллиона (рост в 1,8 раза).
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россия, бразилия, китай, нигерия
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, Нигерия
17:14 09.11.2026
 
Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%

Статслужба: поставки удобрений из России в Бразилию в октябре выросли на 13%

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%, но несмотря на это, доля РФ в общем объеме поставок опустилась ниже 25%, свидетельствуют данные бразильской статслужбы.
Так, за октябрь текущего года Бразилия импортировала из РФ удобрений на 371,4 миллиона долларов - максимум за три месяца. По сравнению с сентябрем поставки выросли на 13%, а в годовом выражении - сократились на 1%.
В частности в октябре бразильцы закупали у россиян азотные удобрения (181,9 миллиона долларов), смешанные (111,8 миллиона) и калийные (77,7 миллиона).
Тем не менее, доля России среди всех поставщиков удобрений в Бразилию сократилась до 24,7% с 27,8%. Суммарно за октябрь бразильцы закупили подкормок на 1,5 миллиарда долларов против сентябрьских 1,18 миллиарда. Кроме России, занявшей место среди главных поставщиков, в топ-5 вошли Китай, нарастивший экспорт в 2,8 раза - до 328,2 миллиона долларов, Нигерия - 146,6 миллиона (рост в 1,6 раза), Канада - 114,4 миллиона (-28%) и Марокко - 67,9 миллиона (рост в 1,8 раза).
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯКИТАЙНигерия
 
 
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