https://1prime.ru/20261109/braziliya-875039028.html

Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%

Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13% - 09.11.2026, ПРАЙМ

Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%

Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%, но несмотря на это, доля РФ в общем объеме поставок опустилась ниже 25%, свидетельствуют... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:14+0300

2026-11-09T17:14+0300

2026-11-09T17:14+0300

россия

бразилия

китай

нигерия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875039028.jpg?1794233665

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Бразилию за октябрь выросли на 13%, но несмотря на это, доля РФ в общем объеме поставок опустилась ниже 25%, свидетельствуют данные бразильской статслужбы. Так, за октябрь текущего года Бразилия импортировала из РФ удобрений на 371,4 миллиона долларов - максимум за три месяца. По сравнению с сентябрем поставки выросли на 13%, а в годовом выражении - сократились на 1%. В частности в октябре бразильцы закупали у россиян азотные удобрения (181,9 миллиона долларов), смешанные (111,8 миллиона) и калийные (77,7 миллиона). Тем не менее, доля России среди всех поставщиков удобрений в Бразилию сократилась до 24,7% с 27,8%. Суммарно за октябрь бразильцы закупили подкормок на 1,5 миллиарда долларов против сентябрьских 1,18 миллиарда. Кроме России, занявшей место среди главных поставщиков, в топ-5 вошли Китай, нарастивший экспорт в 2,8 раза - до 328,2 миллиона долларов, Нигерия - 146,6 миллиона (рост в 1,6 раза), Канада - 114,4 миллиона (-28%) и Марокко - 67,9 миллиона (рост в 1,8 раза).

бразилия

китай

нигерия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, китай, нигерия