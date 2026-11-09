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В аэропортах Череповца и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Череповца и Ярославля ввели временные ограничения - 09.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Череповца и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Череповца и Ярославля, сообщает Росавиация. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T01:58+0300
2026-11-09T01:58+0300
2026-11-09T01:58+0300
бизнес
череповец
ярославль
росавиация
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Череповца и Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Череповца, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, череповец, ярославль, росавиация
Бизнес, Череповец, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропортах Череповца и Ярославля ввели временные ограничения
В Череповце и Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов