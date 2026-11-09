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Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%

Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23% - 09.11.2026, ПРАЙМ

Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%

Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:05+0300

2026-11-09T13:05+0300

2026-11-09T13:05+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил Банк России. "За девять месяцев 2026 года выявлено 4,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности… Это на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в релизе ЦБ. Там отмечается, что среди таких компаний было выявлено 2032 псевдоинвестиционных проекта (субъекты с признаками финансовой пирамиды - 1503 и нелегального привлечения инвестиций - 529), 1392 субъектов с признаками нелегального кредитора и 982 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. "Почти наполовину сократилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном действовали в интернете. Однако каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году", - уточнил регулятор. При этом более трети от выявленных случаев составили нелегальные кредиторы, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Также по данным ЦБ стало больше нелегальных кредиторов, рекламирующих свои услуги только через интернет, не имея офисов, используя в основном страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений. Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет в правоохранительные органы, добавил он. "За девять месяцев 2026 года по материалам Банка России было возбуждено 475 административных дел и принято более 680 других мер (исковые заявления, меры по прекращению распространения рекламы и прочее)", - уточняется в материалах.

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