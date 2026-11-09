https://1prime.ru/20261109/chislo-875026280.html
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%
Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:05+0300
2026-11-09T13:05+0300
2026-11-09T13:05+0300
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026280.jpg?1794218727
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил Банк России.
"За девять месяцев 2026 года выявлено 4,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности… Это на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в релизе ЦБ.
Там отмечается, что среди таких компаний было выявлено 2032 псевдоинвестиционных проекта (субъекты с признаками финансовой пирамиды - 1503 и нелегального привлечения инвестиций - 529), 1392 субъектов с признаками нелегального кредитора и 982 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
"Почти наполовину сократилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном действовали в интернете. Однако каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году", - уточнил регулятор.
При этом более трети от выявленных случаев составили нелегальные кредиторы, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.
Также по данным ЦБ стало больше нелегальных кредиторов, рекламирующих свои услуги только через интернет, не имея офисов, используя в основном страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.
Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет в правоохранительные органы, добавил он.
"За девять месяцев 2026 года по материалам Банка России было возбуждено 475 административных дел и принято более 680 других мер (исковые заявления, меры по прекращению распространения рекламы и прочее)", - уточняется в материалах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%
ЦБ: число выявленных нелегальных финансовых организаций снизилось на 23%
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил Банк России.
"За девять месяцев 2026 года выявлено 4,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности… Это на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в релизе ЦБ.
Там отмечается, что среди таких компаний было выявлено 2032 псевдоинвестиционных проекта (субъекты с признаками финансовой пирамиды - 1503 и нелегального привлечения инвестиций - 529), 1392 субъектов с признаками нелегального кредитора и 982 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
"Почти наполовину сократилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном действовали в интернете. Однако каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году", - уточнил регулятор.
При этом более трети от выявленных случаев составили нелегальные кредиторы, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.
Также по данным ЦБ стало больше нелегальных кредиторов, рекламирующих свои услуги только через интернет, не имея офисов, используя в основном страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.
Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет в правоохранительные органы, добавил он.
"За девять месяцев 2026 года по материалам Банка России было возбуждено 475 административных дел и принято более 680 других мер (исковые заявления, меры по прекращению распространения рекламы и прочее)", - уточняется в материалах.