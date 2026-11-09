Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/chislo-875026280.html
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%
Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:05+0300
2026-11-09T13:05+0300
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026280.jpg?1794218727
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил Банк России. "За девять месяцев 2026 года выявлено 4,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности… Это на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в релизе ЦБ. Там отмечается, что среди таких компаний было выявлено 2032 псевдоинвестиционных проекта (субъекты с признаками финансовой пирамиды - 1503 и нелегального привлечения инвестиций - 529), 1392 субъектов с признаками нелегального кредитора и 982 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. "Почти наполовину сократилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном действовали в интернете. Однако каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году", - уточнил регулятор. При этом более трети от выявленных случаев составили нелегальные кредиторы, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Также по данным ЦБ стало больше нелегальных кредиторов, рекламирующих свои услуги только через интернет, не имея офисов, используя в основном страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений. Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет в правоохранительные органы, добавил он. "За девять месяцев 2026 года по материалам Банка России было возбуждено 475 административных дел и принято более 680 других мер (исковые заявления, меры по прекращению распространения рекламы и прочее)", - уточняется в материалах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
13:05 09.11.2026
 
Число выявленных нелегальных финансовых пирамид снизилось на 23%

ЦБ: число выявленных нелегальных финансовых организаций снизилось на 23%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности по итогам первых трех кварталов года снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, сообщил Банк России.
"За девять месяцев 2026 года выявлено 4,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности… Это на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в релизе ЦБ.
Там отмечается, что среди таких компаний было выявлено 2032 псевдоинвестиционных проекта (субъекты с признаками финансовой пирамиды - 1503 и нелегального привлечения инвестиций - 529), 1392 субъектов с признаками нелегального кредитора и 982 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
"Почти наполовину сократилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном действовали в интернете. Однако каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году", - уточнил регулятор.
При этом более трети от выявленных случаев составили нелегальные кредиторы, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.
Также по данным ЦБ стало больше нелегальных кредиторов, рекламирующих свои услуги только через интернет, не имея офисов, используя в основном страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.
Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет в правоохранительные органы, добавил он.
"За девять месяцев 2026 года по материалам Банка России было возбуждено 475 административных дел и принято более 680 других мер (исковые заявления, меры по прекращению распространения рекламы и прочее)", - уточняется в материалах.
 
ФинансыРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала