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Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании

Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании - 09.11.2026, ПРАЙМ

Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании

Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на 23 миллиона долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:13+0300

2026-11-09T16:13+0300

2026-11-09T16:13+0300

финансы

банки

северная европа

дания

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на 23 миллиона долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает телеканал TV2. "Городской суд Копенгагена приговорил Nordea к штрафу в размере 155 миллионов крон (около 23 миллионов долларов) по делу о нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег", - говорится в сообщении. Прокуратура требовала оштрафовать банк на 6,6 миллиарда крон (988 миллионов долларов). Согласно информации, представленной на сайте суда, совершенные преступления относятся к периоду с 2012 по 2015 год. Банк, как уточняется в сообщении, в ходе судебного процесса не признал себя виновным.

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финансы, банки, северная европа, дания