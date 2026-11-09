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Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании
Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании - 09.11.2026, ПРАЙМ
Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании
Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на 23 миллиона долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:13+0300
2026-11-09T16:13+0300
2026-11-09T16:13+0300
финансы
банки
северная европа
дания
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на 23 миллиона долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает телеканал TV2.
"Городской суд Копенгагена приговорил Nordea к штрафу в размере 155 миллионов крон (около 23 миллионов долларов) по делу о нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег", - говорится в сообщении.
Прокуратура требовала оштрафовать банк на 6,6 миллиарда крон (988 миллионов долларов). Согласно информации, представленной на сайте суда, совершенные преступления относятся к периоду с 2012 по 2015 год. Банк, как уточняется в сообщении, в ходе судебного процесса не признал себя виновным.
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финансы, банки, северная европа, дания
Финансы, Банки, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ДАНИЯ
Крупнейший в Северной Европе банк оштрафовали в Дании
Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на 23 миллиона долларов
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на 23 миллиона долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает телеканал TV2.
"Городской суд Копенгагена приговорил Nordea к штрафу в размере 155 миллионов крон (около 23 миллионов долларов) по делу о нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег", - говорится в сообщении.
Прокуратура требовала оштрафовать банк на 6,6 миллиарда крон (988 миллионов долларов). Согласно информации, представленной на сайте суда, совершенные преступления относятся к периоду с 2012 по 2015 год. Банк, как уточняется в сообщении, в ходе судебного процесса не признал себя виновным.