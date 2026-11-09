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Delfi: продажи производителя "Рижского бальзама" упали на 38%

Delfi: продажи производителя "Рижского бальзама" упали на 38% - 09.11.2026, ПРАЙМ

Delfi: продажи производителя "Рижского бальзама" упали на 38%

Продажи компании Latvijas balzams, производителя "Рижского бальзама", стремительно сокращаются, за первые полгода они снизились на 38%, сообщает портал Delfi. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:10+0300

2026-11-09T17:10+0300

2026-11-09T17:10+0300

бизнес

газ

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литва

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Продажи компании Latvijas balzams, производителя "Рижского бальзама", стремительно сокращаются, за первые полгода они снизились на 38%, сообщает портал Delfi. Ранее латвийские СМИ сообщали, что производство игристых напитков было перенесено из Латвии в Литву на основании оптимизации работы компании, в то время как производство некоторых других продуктов было прекращено. "За первые шесть месяцев 2026 года продажи снизились на 38%, оборот – на 30%, а в июне на счетах компании было 1612 евро", - говорится в сообщении. Как объясняет портал, ситуация вызывает опасения по поводу будущего "Рижского бальзама" — бренда, который за более чем 270 лет стал частью идентичности Латвии. В начале 2026 года, компания сообщала о задолженности государству по налогам в общей сумме на 28 миллионов евро и обратилась за правовой защитой к кредиторам.

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бизнес, газ, латвия, литва