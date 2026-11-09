https://1prime.ru/20261109/elektrogeneratory-875046372.html

Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных

Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных - 09.11.2026, ПРАЙМ

Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных

Американская компания Anthropic заключила соглашение на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для обеспечения энергией... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:23+0300

2026-11-09T22:23+0300

2026-11-09T22:23+0300

технологии

техас

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ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Anthropic заключила соглашение на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для обеспечения энергией центров обработки данных, сообщает Рейтер. "Anthropic заключила сделку на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для центров обработки данных", — говорится в сообщении. По данным агентства, в конце сентября разработчик искусственного интеллекта договорился с поставщиком оборудования OnePWR Solutions из Сан-Антонио, в штате Техас, о резервировании генераторов большой мощности общей мощностью 1,7 гигаватта. Соглашение также предусматривает предоставление инженерных и строительных услуг, необходимых для их установки. На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта растет потребность в энергетических мощностях для обеспечения работы центров обработки данных, требующих значительных объемов электроэнергии.

техас

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, техас