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Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных
Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных - 09.11.2026, ПРАЙМ
Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных
Американская компания Anthropic заключила соглашение на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для обеспечения энергией... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:23+0300
2026-11-09T22:23+0300
технологии
техас
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Anthropic заключила соглашение на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для обеспечения энергией центров обработки данных, сообщает Рейтер. "Anthropic заключила сделку на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для центров обработки данных", — говорится в сообщении. По данным агентства, в конце сентября разработчик искусственного интеллекта договорился с поставщиком оборудования OnePWR Solutions из Сан-Антонио, в штате Техас, о резервировании генераторов большой мощности общей мощностью 1,7 гигаватта. Соглашение также предусматривает предоставление инженерных и строительных услуг, необходимых для их установки. На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта растет потребность в энергетических мощностях для обеспечения работы центров обработки данных, требующих значительных объемов электроэнергии.
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технологии, техас
Технологии, ТЕХАС
22:23 09.11.2026
 
Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных

Anthropic поставит газовые электрогенераторы для центров обработки данных

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ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Anthropic заключила соглашение на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для обеспечения энергией центров обработки данных, сообщает Рейтер.
"Anthropic заключила сделку на сумму около 3,4 миллиарда долларов о поставке газовых электрогенераторов для центров обработки данных", — говорится в сообщении.
По данным агентства, в конце сентября разработчик искусственного интеллекта договорился с поставщиком оборудования OnePWR Solutions из Сан-Антонио, в штате Техас, о резервировании генераторов большой мощности общей мощностью 1,7 гигаватта.
Соглашение также предусматривает предоставление инженерных и строительных услуг, необходимых для их установки.
На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта растет потребность в энергетических мощностях для обеспечения работы центров обработки данных, требующих значительных объемов электроэнергии.
 
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