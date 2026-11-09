Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/energoblok-875019255.html
Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября
Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября - 09.11.2026, ПРАЙМ
Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября
Второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" в Румынии будет перезапущен 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:43+0300
2026-11-09T10:46+0300
румыния
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875019255.jpg?1794210365
КИШИНЕВ, 9 ноя - ПРАЙМ. Второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" в Румынии будет перезапущен 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики. Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу днем первый реактор АЭС был перезапущен. "В понедельник, 9 ноября 2026 года, в 00:42 (01.42 мск) началась последовательность запуска энергоблока № 2 Черноводской АЭС. Запуск запланирован на вторник, 10 ноября 2026 года", - сообщается на сайте Минэнерго. Первый энергоблок уже был остановлен в мае на техническое обслуживание и вернулся к работе в июле. Второй энергоблок не работал три с половиной недели весной из-за поломки. Всего за первые полгода было накоплено 1800 часов простоя. В совокупности это привело к тому, что доходы компании в 2026 году будут примерно на 40% ниже запланированных. АЭС "Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния
РУМЫНИЯ
10:43 09.11.2026 (обновлено: 10:46 09.11.2026)
 
Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября

Минэнерго Румынии: второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" будет перезапущен 10 ноября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 9 ноя - ПРАЙМ. Второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" в Румынии будет перезапущен 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики.
Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу днем первый реактор АЭС был перезапущен.
"В понедельник, 9 ноября 2026 года, в 00:42 (01.42 мск) началась последовательность запуска энергоблока № 2 Черноводской АЭС. Запуск запланирован на вторник, 10 ноября 2026 года", - сообщается на сайте Минэнерго.
Первый энергоблок уже был остановлен в мае на техническое обслуживание и вернулся к работе в июле. Второй энергоблок не работал три с половиной недели весной из-за поломки. Всего за первые полгода было накоплено 1800 часов простоя. В совокупности это привело к тому, что доходы компании в 2026 году будут примерно на 40% ниже запланированных.
АЭС "Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
 
РУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала