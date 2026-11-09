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Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября

Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября - 09.11.2026, ПРАЙМ

Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии перезапустят 10 ноября

Второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" в Румынии будет перезапущен 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:43+0300

2026-11-09T10:43+0300

2026-11-09T10:46+0300

румыния

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КИШИНЕВ, 9 ноя - ПРАЙМ. Второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" в Румынии будет перезапущен 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики. Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу днем первый реактор АЭС был перезапущен. "В понедельник, 9 ноября 2026 года, в 00:42 (01.42 мск) началась последовательность запуска энергоблока № 2 Черноводской АЭС. Запуск запланирован на вторник, 10 ноября 2026 года", - сообщается на сайте Минэнерго. Первый энергоблок уже был остановлен в мае на техническое обслуживание и вернулся к работе в июле. Второй энергоблок не работал три с половиной недели весной из-за поломки. Всего за первые полгода было накоплено 1800 часов простоя. В совокупности это привело к тому, что доходы компании в 2026 году будут примерно на 40% ниже запланированных. АЭС "Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.

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