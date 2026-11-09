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Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" вновь остановлен из-за неисправности
Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" вновь остановлен из-за неисправности - 09.11.2026, ПРАЙМ
Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" вновь остановлен из-за неисправности
Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии вновь остановлен из-за неисправности спустя несколько дней после подключения к энергосистеме, сообщает румынский... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:59+0300
2026-11-09T22:59+0300
2026-11-09T22:59+0300
румыния
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КИШИНЕВ, 9 ноя - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии вновь остановлен из-за неисправности спустя несколько дней после подключения к энергосистеме, сообщает румынский телеканал Digi 24.
Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу днем первый реактор АЭС был перезапущен. Пресс-служба министерства энергетики сообщала, что второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" будет перезапущен 10 ноября.
"Первый энергоблок атомной электростанции "Чернаводэ" вновь отключили от Национальной энергосистемы Румынии всего через несколько дней после его подключения. Компания Nuclearelectrica сообщила, что неисправность возникла в неядерной части реакторной установки и не представляет угрозы ядерной безопасности, персоналу или окружающей среде", - говорится в сообщении.
Поясняется, что кроме того, компания приняла решение сменить технического директора станции с 1 декабря. Компания также сообщила, что специалисты станции параллельно ведут работы по перезапуску первого и второго энергоблоков, чтобы в кратчайшие сроки подключить их к Национальной энергосистеме Румынии.
АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
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румыния
Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" вновь остановлен из-за неисправности
Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии вновь остановлен из-за неисправности
КИШИНЕВ, 9 ноя - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии вновь остановлен из-за неисправности спустя несколько дней после подключения к энергосистеме, сообщает румынский телеканал Digi 24.
Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу днем первый реактор АЭС был перезапущен. Пресс-служба министерства энергетики сообщала, что второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" будет перезапущен 10 ноября.
"Первый энергоблок атомной электростанции "Чернаводэ" вновь отключили от Национальной энергосистемы Румынии всего через несколько дней после его подключения. Компания Nuclearelectrica сообщила, что неисправность возникла в неядерной части реакторной установки и не представляет угрозы ядерной безопасности, персоналу или окружающей среде", - говорится в сообщении.
Поясняется, что кроме того, компания приняла решение сменить технического директора станции с 1 декабря. Компания также сообщила, что специалисты станции параллельно ведут работы по перезапуску первого и второго энергоблоков, чтобы в кратчайшие сроки подключить их к Национальной энергосистеме Румынии.
АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.