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Эрдоган заявил о росте расходов иностранных туристов в Турции

Эрдоган заявил о росте расходов иностранных туристов в Турции - 09.11.2026, ПРАЙМ

Эрдоган заявил о росте расходов иностранных туристов в Турции

Средние расходы иностранных туристов в Турции приблизились к 120 долларам в сутки, увеличившись на фоне роста доходов туристической отрасли, заявил президент... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:56+0300

2026-11-09T19:56+0300

2026-11-09T19:56+0300

туризм

бизнес

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 ноя - ПРАЙМ. Средние расходы иностранных туристов в Турции приблизились к 120 долларам в сутки, увеличившись на фоне роста доходов туристической отрасли, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "Средние расходы на одного посетителя за ночь выросли на 4,6% и достигли 107,7 доллара. У иностранных туристов этот показатель приблизился к 120 долларам", - сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, за январь-сентябрь 2026 года Турция приняла 49 миллионов 132 тысячи посетителей, а доходы от туризма увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 51,28 миллиарда долларов. Средняя продолжительность пребывания туристов в стране составила 10,34 ночи. Эрдоган отметил, что доходы туристической отрасли достигли рекордного уровня как по итогам третьего квартала, так и за девять месяцев года.

турция

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туризм, бизнес, турция, реджеп тайип эрдоган