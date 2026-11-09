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Политика ЕЦБ по ставкам будет зависеть от Ближнего Востока, заявил Кнот

Политика ЕЦБ по ставкам будет зависеть от Ближнего Востока, заявил Кнот - 09.11.2026, ПРАЙМ

Политика ЕЦБ по ставкам будет зависеть от Ближнего Востока, заявил Кнот

Политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставкам будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, считает выдвинутый Нидерландами кандидат на пост главы... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:15+0300

2026-11-09T15:15+0300

2026-11-09T15:30+0300

мировая экономика

финансы

ближний восток

нидерланды

кристин лагард

ецб

financial times

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставкам будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, считает выдвинутый Нидерландами кандидат на пост главы банка Клаас Кнот. Как заявил Кнот в интервью газете Financial Times, в ближайшие месяцы процентная политика ЕЦБ, вероятно, будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и ее влияния на цены на энергоносители. По словам нидерландского экономиста, если цены на энергоносители останутся примерно на нынешнем уровне, то особой необходимости в дальнейшем повышении процентных ставок он не видит. "Возможно, потребуется еще немного ужесточить политику, но, думаю, речь не пойдет о значительном повышении ставок", - сказал он, добавив, что любые изменения должны быть очень взвешенными. Клаас Кнот, возглавлявший центральный банк Нидерландов с 2011 по 2025 год, в пятницу был официально выдвинут Гаагой на должность главы ЕЦБ. Он может сменить на этом посту Кристин Лагард, которая возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Лагард покинет ЕЦБ в начале февраля - ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.

ближний восток

нидерланды

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мировая экономика, финансы, ближний восток, нидерланды, кристин лагард, ецб, financial times